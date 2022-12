Un policía de Qatar amenaza con romper la cámara a un reportero de laSexta y le impide grabar

El Mundial de Qatar sigue en el centro de la noticia, y no es precisamente por los resultados deportivos. La última polémica está relacionada con la desagradable experiencia que ha sufrido Julio Suárez, reportero y periodista de laSexta y Mega, durante el comienzo del partido que enfrentaba a Arabia Saudí y a México.

El comunicador narraba lo que le había ocurrido en una conexión en directo con Más Vale Tarde, donde Cristina Pardo comenzaba dando el titular del suceso: "En el contexto de revuelo durante el partido de Arabia Saudí- México, un policía amenazó con romperte la cámara, vamos a verlo".

En las imágenes se puede ver como el periodista está grabando con su propia cámara mientras narra la posible avalancha que se iba a producir a las puertas del estadio que enfrentaba a los dos países, y es que la reventa de entradas se ha convertido en un problema durante la competición.

[Maluma abandona una entrevista al ser preguntado por los derechos humanos en Qatar: "Grosero"]

Mientras Suárez grababa la entrada al partido, un policía se percataba de la presencia de la cámara y le exigía que saliera inmediatamente de allí y que parase de grabar. "¿Por qué no puedo grabar? Esto es increíble estoy trabajando", replicaba el reportero en inglés. "Vete de aquí, no puedes hacer fotos", se puede escuchar por parte del policía catarí. "Bueno, nos acaban de amenazar con romper la cámara", sentenciaba en el clip el periodista.

Julio Suárez, en la conexión de 'MVT'.

Tras esto, los presentadores de Más Vale Tarde le pedían al implicado que contara lo sucedido. "La policía catarí no está poniendo nada fáciles las cosas a la prensa. Ayer lo que pasó es que hubo una especie de aglomeración, ya con el partido comenzado, en las puertas del exterior", comenzaba.

"Yo estaba haciendo un reportaje sobre la reventa, sobre las entradas que se están vendiendo por unas cantidades muy altas. Esto me lo estaba impidiendo hacer la policía catarí, no me dejaron grabar que había incluso policías que estaban dejando colarse a gente", a lo que añadía que él tenía "la libertad absoluta de poder grabar en esos exteriores del estadio", pero que no dejó de tener "el marcaje" de un policía.

Después de este tenso momento, asegura que él continuó grabando, algo que no gustó a las autoridades de Qatar y aparecían dos policías más. "Cuando apareció otro policía ya me eché para atrás. Intenté la avalancha que se supone iba a ocurrir, pero me fui totalmente fuera y perdí a este personaje", sentenciaba.

