Boris Izaguirre califica de "acusica" a Patricia Conde y afea su comportamiento en la final de 'MasterChef'

Boris Izaguirre acudió a La Resistencia donde no dudo en aprovechar su sección para hablar sobre las duras acusaciones de Patricia Conde hacia MasterChef Celebrity después de que decidiera abandonar el programa al llegar a la prueba final.

El comunicador no se mostró muy de acuerdo con la postura de Conde, aunque en un primer momento se vio involucrado al comentar en dicho post. "Ha generado una situación muy tensa. Ella llegó a la final porque la repescaron y justo en la última prueba hizo huelga de brazos caídos. No quiso seguir adelante, nadie sabe exactamente lo que ocurrió, ni ella misma lo sabe porque lo ha intentado explicar varias veces, y esa ha sido la razón de su post en Instagram", contextualizó Boris.

Por su parte, Broncano afirmó haber visto a Patricia Conde: "Yo me la encontré y me dijo que se lo había pasado muy bien en MasterChef". En ese momento, Boris le confesó a David que "los de MasterChef están muy molestos conmigo porque en su primera publicación le di like y escribí: 'Eres muy emotiva y muy emocionante, vecina amada', pero luego lo actualizó seis veces y mi comentario nunca se actualizó de la misma manera. Y de eso me vengo a quejar".

["Tenemos que ser más putas", el mensaje viral de Boris Izaguirre a David Broncano en 'La Resistencia']

Grison puso la nota cómica cuando le dijo a Boris que Conde también había dicho "que sus compañeros se drogan". "Dijo que sus compañeros iban drogados al programa todos los días, y lo borró. Es imposible que te enfrentes a una elaboración si no estás sobrio, no les puedes presentar a los jueces algo que has hecho drogado", explicaba Boris. "Esa acusación que hizo en Instagram, la hizo y la borró. Que si la gente se droga, que si le han apagado el horno, y mi comentario se queda ahí", comentaba entre risas.

Para sentenciar este asunto, el escritor desveló qué pondría a día de hoy como comentario en el post de Patricia. "Conde fue una vecina muy amada, pero me gustaría que si la persona empieza a desvariar en su Instagram mi comentario pueda actualizarse de la misma manera. Quisiera poner: Patricia no ha estado bien, ha sido de no saber perder y es muy feo ponerse en plan acusica".

Algo ha quedado muy claro en esta edición de MasterChef Celebrity pic.twitter.com/NBBCILP5kL — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) December 13, 2022

Sigue los temas que te interesan