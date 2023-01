Jorge Pérez planta a ‘Fiesta’ por consejo de sus abogados y seguirá apartado de la televisión

El futuro de Jorge Pérez en la televisión es una de las mayores incógnitas de Telecinco, pues no hay semana en la que no se analice si volverá o no a aparecer en alguno de los programas en los que ejercía de colaborador. El que fuese ganador de Supervivientes fue pillado besándose con su compañera Alba Carrillo en la fiesta de Navidad a finales de noviembre, y eso puso en peligro su matrimonio. Por ello, decidió no volver a aparecer en Ya es mediodía y en Fiesta, en donde ejercía de colaborador, y parece que, de momento, seguirá así, apartado de la pequeña pantalla.

Tal como se contó en Fiesta, se contaba conque que Jorge Pérez reapareciese en el programa este domingo, tras un mes y medio de silencio, pero a última hora decidió dar un paso hacia atrás. “Estaba previsto que él reapareciera en Fiesta. De hecho, tenía previsto acudir este fin de semana, pero finalmente, asesorado por sus abogados, en última instancia ha decidido refugiarse en su familia y olvidarse de la televisión y olvidarse de este asunto”, afirmó en ese sentido Saúl Ortiz, colaborador del magacín de Telecinco.

En ese mismo sentido, Ortiz apuntó que no le está resultando una decisión fácil, “pero ha seguido el consejo de sus abogados y cuidar y proteger lo que él más quiere: su mujer y sus hijos”. Además, añadió que, de momento, va a continuar alejado de la televisión, y que el día que se produzca su vuelta no será para hablar de su vida privada.

La presentadora Emma García reconoció que como profesional le había “fastidiado” la decisión de Jorge Pérez, pues tiene ganas de verle y de entrevistarle, si bien “a nivel personal, le entiendo perfectamente”.

¿Volverá Jorge Pérez a la televisión?

Así, según parece, Jorge va a seguir apartado por su propia voluntad de los programas de Telecinco, donde tantas veces han tratado la deslealtad que cometió hacia su esposa Alicia Peña. En Sálvame, hace unas semanas, analizaron la posibilidad de que regresase a la Guardia Civil, donde trabajaba inicialmente, hasta que se convirtió en concursante de Supervivientes y dio el salto a la televisión.

Isabel Rábago, por su parte, expuso poco después en El programa de Ana Rosa que Jorge tiene intención de seguir colaborando en los programas de la cadena. “Volver a trabajar no implica hablar, él hablará de cómo se siente o de lo que le dé la real gana, pero hay ciertos temas que los tiene prohibidos. Tú le puedes preguntar y el puede no contestar”, apuntaba la periodista.

