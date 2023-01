Mario Marzo (‘Los Protegidos’) carga contra Risto Mejide por su nueva novela: “No está capacitado”

Risto Mejide ha estado en el ojo del huracán la última semana, después de que en las Campanadas tuviese una velada crítica hacia Ana Obregón y Cristina Pedroche, con las que competía en la retransmisión de la llegada del año nuevo. Eso provocó que muchas celebridades atacasen al publicista, incluida la propia Ana Obregón, y que Risto se defendiese como pudo en el plató de Todo es mentira.

Ahora, a Mejide se le acumulan los frentes, pues otra persona de gran popularidad, como es el actor Mario Marzo, ha cargado contra él en las redes sociales por uno de sus nuevos proyectos profesionales. Risto lanzará la próxima primavera un nuevo libro, el que él define como su “proyecto literario más importante”, y que lleva por título ‘Dieciséis notas’, que se adentra en la figura de Johann Sebastian Bach.

“¿El día de los Inocentes no era el 28 de diciembre? ¿Deslumbrar es sinónimo de repugnar? Cuántas preguntas, y lo único claro es que Risto Mejide ni está capacitado para hablar sobre Bach, ni para opinar sobre música”, escribió Marzo en Twitter, compartiendo un tuit de una cadena de librerías que promocionaba ‘Dieciséis notas’.

Poco después, Marzo le dedicaba a Risto un segundo tuit en la que se burlaba del resumen de la obra. “‘Esta novela no trata sobre Bach’ *Procede a contar la vida de Bach. Ni escribir sinopsis puede”, apuntaba sobre la trama del libro. Además, retuiteó un mensaje que criticaba que en la portada de la obra la tapa del piano estaba al revés, y preguntó a James Rhodes si cree "honestamente que cualquiera que sea capaz de escuchar a Bach está más que capacitado para hablar de él". "¿Cuando nos encontramos hablando de tales genios e intentamos descifrarlos no es el conocimiento la condición sine qua non?", preguntaba al conocido pianista, amigo de Risto.

Mario Marzo, pianista además de actor

Mario Marzo es muy conocido por su papel de Lucas en la serie Los Protegidos de Antena 3, el cual ha vuelto a encarnar en las secuelas Los Protegidos: El regreso, Historias de Protegidos y la reciente Los Protegidos: ADN, disponible en ATRESplayer Premium.

Sin embargo, la crítica hacia Risto tiene que ver con su perfil musical, pues es pianista. Con 18 años recibió el Premio Extraordinario Fin de Grado en las especialidades de Piano, Música de Cámara y Acompañamiento, obteniendo también el Premio Extraordinario de la Comunidad de Madrid. Además, obtuvo el Grado en piano en Hanns Eisler Hochschule Für Musik de Berlín, y se ha formado en voz y en saxofón.

Risto ya anunció su novela en ‘Got Talent’

Hay que destacar que la publicación de ‘Dieciséis notas’ se conoce desde el pasado mes de noviembre, pues se anunció su lanzamiento durante la segunda semifinal de Got Talent. El publicista cumplía ese día años, y le sorprendieron con su propia novela.

“Estoy flipando... no me gusta nada de lo que habéis hecho, pero este es el proyecto más importante de mi vida, la primera novela histórica que voy a publicar. Sabía cuál era la portada, pero no que se iba a hacer pública en el programa. Es una historia muy personal, habla de toda la gente que se ha enamorado de quien, en teoría, no debería de enamorarse”, dijo Risto, sin poder ocultar la emoción, y dando a entender que está hablando de su ya expareja, la influencer Laura Escanes.

