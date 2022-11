‘Got Talent’ sorprende a Risto Mejide por su cumpleaños y anuncian su primera novela

Este martes, Telecinco emitió en directo la segunda semifinal de Got Talent, que competía de lleno contra la gran final de MasterChef Celebrity en La 1. Y uno de los momentos más destacados de la noche tuvo de protagonista a Risto Mejide, y no porque realizase una dura valoración a uno de sus participantes, sino porque cumplía 48 años y el equipo le había preparado una sorpresa.

Así, el público le cantó el conocido cumpleaños feliz, y a continuación, Santi Millán le dedicaba unas palabras. “Hoy, en tu cumpleaños, se presenta en sociedad una cosa en la que dices que has estado trabajando durante mucho tiempo”, afirmó el actor, antes de desvelar el nuevo libro del implacable juez.

“Estoy flipando... no me gusta nada de lo que habéis hecho, pero este es el proyecto más importante de mi vida, la primera novela histórica que voy a publicar. Sabía cuál era la portada, pero no que se iba a hacer pública en el programa. Es una historia muy personal, habla de toda la gente que se ha enamorado de quien, en teoría, no debería de enamorarse”, dijo Risto, sin poder ocultar la emoción, y dando a entender que está hablando de su ya expareja, la influencer Laura Escanes.

Las sorpresas para Risto Mejide no cesaron entonces. Alberto de Paz, pianista que llegó a alzarse como subcampeón de Got Talent en el año 2016, se subió al escenario para interpretar una mezcla de varios temas, entre los que se encontraba de nuevo cumpleaños feliz. Risto valoró mucho el gesto, y dijo: “Me ha parecido una obra de arte, el talento se demuestra en estas cosas”. Del mismo modo, dedicó unas palabras al resto del jurado: “Este año, mis compañeros han sido importantísimos para mí”, afirmó, dirigiéndose a Edurne, Paula Echevarría y Dani Martínez.

La novela de Risto Mejide

La novela que se presentó en el programa lleva por título Dieciséis notas. La pasión oculta de Johann Sebastian Bach, y entronca con la actuación que el propio Risto hizo semanas atrás en el programa. "Llevo, como sabéis, muchos años en esto y siempre he pensado que si me subía aquí sería para dar un mensaje", comenzaba explicando Mejide en la entrega emitida el 1 de noviembre. "En 1720 Johann Sebastian Bach vuelve de un viaje y cuando llega a casa le dicen que su mujer ha muerto. Algo pasa en menos de 17 meses para que aparezca otra vez en sociedad felizmente casado con una persona a la que prácticamente dobla la edad", proseguía.

"Le lleva exactamente 16 años. En esa época es cuando Bach compone 'El clave bien temperado' y lo que no se sabe hasta 2011 es que la obra la compuso ella y que la distancia entre él y ella es de 16 años, 16 son exactamente las notas que hay entre este Do y este Mi. Dos notas separadas que alguien decidió unir para siempre a través de la mayor obra de todos los tiempos", siguió relatando antes de comenzar a tocar la obra de la que estaba hablando, y que entronca con la novela que ahora presenta.

