Acude a ‘Got Talent’ con cáncer con metástasis para que su hija le vea hacer lo que más le gusta

Este martes, Telecinco cerraba sus audiciones a ciegas. Y entre los participantes se encontraba una joven de 33 años llamada Elisabeth Akrap, cuya historia personal emocionó a todos los presentes. Según explicó, hace un año se le diagnosticó un cáncer de mama con metástasis en la cadera, la columna y la cabeza, y quería ir al programa para dejar un buen recuerdo a su hija.

“No sé cuánto tiempo estaré aquí y quiero dedicárselo a mi hija. Si algún día no estoy, quiero que me vea haciendo lo que más me gusta”, aseguró la participante, cuya hija, de 12 años, tuvo la suerte de ver la interpretación en directo, acompañada de Santi Millán.

Para las audiciones, Elisabeth eligió el tema ‘Think of me’ del musical El fantasma de la ópera, y mostró una exquisita delicadeza, que emocionó a todos los presentes. El público se puso en pie, y empezaron a pedir que le otorgasen el pase de oro, que garantizaría su participación en la semifinal, aunque finalmente no se lo dieron.

“Elisabeth, no quiero valorar tu actuación a nivel técnico. Todos defendemos en esta mesa lo que transmitís, y lo que nos has transmitido esta noche es muchísima verdad y compromiso con la vida y con tu talento”, le dijo Risto Mejide, que a pesar de ello fue un hueso no le entregó su sí.

“Ninguna guerra se pierde hasta que se pierden todas las batallas. Ánimo”, le decía por su parte la actriz Paula Echevarría, quien se ha sumado al cuadro de jueces de Got Talent en esta edición. Edurne, por su parte, le dijo que su voz era muy bonita, y Dani Martínez le dio las gracias por haber participado. Finalmente, Elisabeth se fue con los síes de Paula, Edurne y Dani, por lo que volveremos a verla actuar.

