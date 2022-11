Florentino Fernández confiesa por qué rechazó un millonario contrato de Telecinco.

Florentino Fernández se convertía en uno de los invitados de La Roca, el programa de laSexta presentado por Nuria Roca. Y es que la entrevista de la comunicadora al cómico ha dejado uno de los titulares más llamativos de Florentino.

La presentadora no ha dudado en lanzarle una pregunta que durante mucho tiempo no había respondido. "Tengo muchas ganas de preguntarte esto, que nunca te lo he preguntado y mira que hemos trabajado juntos... ¿es verdad que llegaste a rechazar en su momento un contrato de más de 100 millones de las antiguas pesetas?", cuestionaba Roca a su invitado de la tarde.

En ese momento, Florentino Fernández confesaba la verdad, asintiendo tímidamente con la cabeza: "No puedo ser contundente porque la gente va a decir, ¿pero estás tonto?", respondía entre risas.

Pero el invitado no se quedaba ahí y comenzaba a narrar cómo fue este episodio en los inicios de su carrera. "Fue en el año 97 y llevaba seis meses en la tele", y es que concretamente, el cómico trabajaba realizando imitaciones en Esta noche cruzamos el Mississippi, el mítico late show de Pepe Navarro, y que fue fulminado ese mismo verano en la cadena y que tiempo después saltaba a Antena 3 bajo el nombre de La sonrisa del pelícano.

"Subí al despacho un directivo y me dijo que me quedara con Telecinco. Le dije que yo estaba con Pepe Navarro, y me dijo que él no iba a estar más allí y me querían hacer una oferta", continuaba el invitado de La Roca.

"Yo ganaba 380.000 pelas en nómina al mes con Pepe Navarro, que hoy en día serían 2.000 euros por hacer el gilipollas, pero tenía 23 años y venía de ser vigilante jurado y ganar 500 euros", aseguraba. "Empezaron ofreciéndome 6.000 euros al mes, y fueron subiendo hasta los 100 millones de pesetas en los nueve meses que tiene una temporada, y que serían 600.000 euros. Equivaldría a unos 50.000 euros al mes".

Una negociación que le pilló con poca experiencia laboral, algo que le asustó tremendamente. "Me fui a mi casa a mi pueblo y se lo comenté a mis padres. Mi padre, conductor de autobuses, al principio se quedó flipando porque él ganaba una mierda, pero me dijo que preguntase qué es lo que iba a hacer".

Fernández regresó a su hogar y se lo comentó a sus familiares, que solo le dijeron una frase: "El dinero está muy bien, pero en grandes cantidades es cáncer". Algo que le hizo rechazar la oferta.

Sigue los temas que te interesan