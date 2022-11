Del triplete del Benidorm Fest a la emoción de María Casado: los ganadores de los Premios Iris 2022

En la noche de este lunes 21 de noviembre, la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual de España ha celebrado la gala de los Premios Iris 2022 en los Cines Kinépolis Ciudad de la Imagen de Madrid. Un evento que se celebra en el también Día Mundial de la Televisión.

La gala, que ha comenzado a las 21:00 horas, ha estado conducida por el actor Luis Larrodera y el evento ha estado dirigido por el periodista Alberto Maeso y producido por Tesseo.

Además de los nominados han sido muchos los rostros conocidos que han pasado por el micrófono de los premios, como Luján Argüelles, Lorenzo Milá, Jalis de la Serna, Raquel Sánchez Silva o Lourdes Maldonado.

El primer ganador ha sido Juan y Medio por La Tarde, aquí y ahora de Canal Sur, en la categoría de Premio Iris Autonómico. Al presentador se ha unido la cúpula del programa 10 momentos de Telemadrid, premiado en la misma categoría.

Asimismo, los Premios Iris del Jurado han recaído este año en: ¿Dónde está Marta? (Netflix), Cámara Abierta (Canal 24 horas y RTVE Play), Rafa Nadal Academy (Prime Video y Movistar Plus+), TRECE, Desafío Ártico (Canal Sur) y el Megahit (Telemadrid).

Parte del equipo de '¿Dónde está Marta?'.

En cuanto al Premio Mejor Dirección de Ficción Antonio Mercero se lo ha llevado la serie Intimidad, de Netflix, una de las grandes premiadas de la noche. El premio lo han recogido Jorge Torregrossa, Ben Gutteridge, Koldo Almandoz y Marta Font. Asimismo, la ficción también se ha llevado el premio al mejor guion a nombre de Laura Sarmiento y Verónica Fernández, quienes se han mostrado sorprendidas por el premio. "Estamos muy orgullosas de que la serie haya gustado mucho, y sobre todo de que haya creado un tema del que hablar, ese ya era nuestro mayor premio", ha apuntado Fernández.

Por otra parte, Mercedes Milá ha sido galardonada y homenajeada por su gran labor televisiva con el Premio Jesús Hermida a la Trayectoria. Un premio que no ha podido recoger en persona y que lo hacía Lorenzo Milá en su lugar.

El premio al mejor programa infantil ha sido para Pocoyó (RTVE, Netflix, HBO Max, Amazon Prime, Hopster y Rakuten). Sin embargo, el mejor programa producido para canal temático se ha disputado entre dos espacios: Control de Carreteras (DMAX) y El chiringuito de jugones (Mega).

Montar el mayor atraco del mundo no es cosa de poco, de ahí que la serie La casa de papel (Netflix) se haya alzado con el premio a la mejor producción. Un equipo emocionado ha resaltado cómo después de tanto tiempo una serie les sigue dando "tantas alegrías".

En cuanto a las ficciones, el premio a la mejor actriz ha sido para Blanca Portillo por Días mejores (Prime Video) y para Elena Rivera por Sequía (La 1 de TVE). Por su parte, el galardón al mejor actor ha sido para Javier Cámara por su interpretación en Rapa (Movistar Plus+).

El premio a la mejor dirección y a mejor ficción de este año ha sido para la serie La Unidad de Movistar Plus+, siendo Dani de la Torre el premiado por su labor como guía en el proyecto.

Javier Cámara.

En referencia a los espacios informativos, Carlos Franganillo se ha convertido en el mejor presentador de Informativos de este año, por su labor en el TD 2 (La 1 de TVE). Asimismo, la cadena pública ha recibido un segundo premio, el de mejor Informativo por el TD2 Especial desde la frontera Ucrania/Polonia (La 1 de TVE, Canal 24 horas y RTVE Play).

Una gala que también ha tenido momentos emotivos, sobre todo cuando María Casado ha subido al escenario para recoger el premio a la mejor presentadora de programas por Las tres puertas de TVE, donde no ha podido evitar derramar algunas lágrimas.

"No me lo esperaba. Este programa me ha hecho llorar mucho. Como me dijo un día Pedro Ruiz, los datos no lo son todo, pero de ellos depende nuestro estado de ánimo. Es un programa que habla de la vida, de los aciertos, de los errores, pero sobre todo de los sueños", reconocía la periodista. Además, ha confirmado el regreso de su programa de entrevistas para el próximo mes de enero, en La 2 de RTVE.

Pero sin duda, uno de los grandes ganadores de la noche ha sido el Benidorm Fest, que ha arrasado con tres premios: el Premio Iris de la Crítica, mejor realización (Jordi Vives) y mejor programa. El Premio de la Crítica ha sido recogido por María Eizaguirre: "Este premio se lo dedicamos a todos los eurofans y a todas las personas que amáis la música".

Dedicado a todos los eurofans, el Premio Iris de la Crítica se va a #BenidormFest y @MariaEizaguirre les manda este mensaje pic.twitter.com/7cRxuTzF6e — PremiosIris (@PremiosIris) November 21, 2022

