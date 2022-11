Kiko Jiménez estalla en 'Sálvame' tras ser acusado de hacer publicidad de una web de "contenido para adultos"

Kiko Jiménez se ha convertido en uno de los protagonistas en la tarde de este martes 15 de noviembre en Sálvame. El colaborador, además de ser tertuliano desde hace varios años, es también 'influencer' y en sus redes sociales cuenta con más de 437.000 seguidores.

Al igual que su pareja Sofía Suescun, ambos forman parte de la agencia de representación de 'influencers' propiedad de Dulceida, pero Sálvame asegura que su relación profesional pende de un hilo después de una acción de Kiko.

"Tu agencia te ha echado porque realizaste una publicidad encubierta en una de tus historias de Instagram", comenzaba Adela González. Algo que Jiménez negaba rotundamente.

Para contextualizar lo que habría sucedido, el programa de Telecinco realizaba un vídeo resumiendo la polémica. "Él dice que le llega un mensaje privado por casualidad y que se mete a mirar una viñeta que recomienda a sus seguidores. La polémica viñeta que se encuentra, pertenece a una página destinada a que los clientes que consumen servicios de acompañamiento dejen su opinión y compartan sus experiencias. Un fin cuestionable", decía la voz en off.

Tras esto, Jiménez tomaba la palabra para defenderse: "No me han echado ni nada. Yo en mis redes opino de muchas cosas, como aquí hablamos de temas polémicos. Yo hago referencia a una viñeta que me envían, la comento y abro un debate entre mis seguidores", aseguraba. Un testimonio poco convincente para sus compañeros, que no se lo creían.

"Se te echan encima porque es publicidad encubierta. Tú pones una imagen de la propia web para que la gente pinche", apuntaba Terelu y Adela. "Se entiende como publicidad y punto, puedes hacerlo de lo que quieras, pero sí hay conflicto con la agencia", añadía Kiko Matamoros.

"Además del conflicto moral. De promoción de un tipo de servicios hay gente que no acepta y gente que sí", apuntaba Matamoros también. "Sí, porque dices que se trata de una web de vídeos promocionales sexuales y de escorts", aseguraba Terelu Campos. "Pues como la pornografía", replicaba Kiko Jiménez.

Pero parece que esta acusación de publicidad encubierta ha enfadado al colaborador, que no ha dudado en atacar al programa y a dos de sus compañeros. "¿Publicidad encubierta es lo que hacemos aquí con Oh my Club y Los Sabores de la Esteban?", preguntaba retóricamente sobre la discoteca en la que trabaja Kiko Matamoros o la empresa de patatas y gazpacho de Belén.

"Yo no hago publicidad para que contraten a una escort", replicaba visiblemente enfadada la de Paracuellos. "Cómo te pica eh... Yo no hago publicidad para que contraten a nadie".

