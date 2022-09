La tensa discusión entre Patricia Pardo y Mayka Navarro por la actuación policial en Barcelona

El programa de Ana Rosa ha abordado este lunes los disturbios que se produjeron en la madrugada del domingo durante las fiestas de la Mercè en Barcelona. La reportera Mayka Navarro conectaba desde la Ciudad Condal para contar la última hora sobre lo ocurrido, aunque acababa envuelta en un tenso debate en el que Patricia Pardo, con el apoyo de todos los presentes en la mesa, contradecía sus argumentos.

Todo comenzaba con la intervención de Toni Castejón, portavoz del sindicato de Mossos en Cataluña, que contestó a la reportera después de afirmar al inicio de su conexión que el dispositivo había sido "adecuado". El tertuliano señalaba que con el precedente de "50 detenidos, 83 heridos y 13 apuñalados" el año pasado, se ha establecido este año un dispositivo de "cuatro furgonas de brigada móvil, dos más de lo que hay cualquier viernes o sábado normal".

"Yo soy el primero que ama Barcelona, pero hostias, es que hay un problema", espetó Castejón, apoyado por Dani Montero: "Es mojarme mucho, pero hay disturbios que se han naturalizado en Barcelona, como si tuviesen que pasar".

Cruz Morcillo también participaba en el debate para señalar que en un año se ha cometido un "40% más de infracciones y 70% más de hurtos y riñas tumultuarias". "Parece que no hay la voluntad suficiente en ponerle coto", afirmaba.

Ante todo lo dicho en plató, Mayka reaparecía en pantalla para responder a sus compañeros. "No estoy muy de acuerdo con las reflexiones que hacéis en la mesa. Aunque parezca mentira, la región policial de Barcelona es un oasis con respecto al resto de Cataluña. (...) Eso no quita que hay un problema de falta de presencia policial, aunque Mossos estuvo siete años sin promociones, las últimas están cubriendo jubilaciones y bajas, aún no están subiendo", justificó la reportera.

En ese momento, Patricia Pardo no dudó en interpelar directamente a la periodista: "¿Nadie va a dimitir, Mayka? Porque es clamoroso. ¿No estás conmigo en esto?", preguntó muy seria la presentadora.

Navarro se limitó a defender que "el responsable del dispositivo de seguridad es un intendente de Mossos que sabe mucho de dispositivos de seguridad". "Pues igual aquí ha patinado un poco", apostilló de nuevo la presentadora.

Finalmente, Joaquín Prat daba la oportunidad a la reportera de explicarse. "Mayka, ¿algo más que añadir? Porque veo la cara que pones...". "Haré algunas llamadas más en el día de hoy, porque me sorprende ese dispositivo tan mínimo", zanjó la periodista.

Pero el presentador también aprovechaba esas palabras de Navarro para dar su opinión, de nuevo contraria a la de la reportera. "O era un dispositivo mínimo o no estaban en el sitio en el que tenían que estar. ¡Coño! Es que nos han dicho que hay una comisaría de Mossos a 500 metros y están llevándose los jamones a las 5 de la mañana".

Antes de despedir la conexión, Mayka contradijo a Prat: "Lo que pasa es que de 50.000 personas se van la mayoría a sus casas, quedan 5.000 y tienes que empezar a vaciar. (...) Hay corredizas y se te cuela un grupo que asalta esa charcutería y rompe un escaparate, además de esas seis motos quemadas. Eso es lo que pasó, son los datos oficiales, no hablo de mucho ni poco, es lo que pasó", aseveró.

"Bueno, pues juzguen ustedes mismos", zanjó finalmente Joaquín Prat, mientras que Patricia Pardo hacía referencia a la frase de Navarro sobre que los delincuentes eran "los 500 de siempre". "Yo me pregunto hasta cuándo van a ser los de siempre", sentenció la gallega antes de cambiar de asunto.

