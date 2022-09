Ruth Lorenzo: "Iría todos los años a Eurovisión, pero a 'Masterchef Celebrity' me lo pensaría"

Ruth Lorenzo se maneja como pez en el agua con los medios. Desde que representara a España en el Festival de Eurovisión, la murciana ha sabido dar a los periodistas el contenido y los titulares que necesitan. Así lo hizo en Copenhague, entregándose por completo al show no solo en el escenario, sino fuera de él, y así lo ha seguido haciendo durante los últimos años.

Con un estilo muy de las folclóricas de antes, de auténtica diva, la tigresa de Murcia sabe que si los periodistas solo tienen apenas diez minutos con ella y otros dos concursantes de MasterChef Celebrity, hay que mostrar generosidad para que los compañeros hablen, pero también para dar un titular que sirve a los medios.

"Me acuerdo que alguien me dijo que me preparase, que era muy duro, y yo pensé que no lo era tanto comparado con el Festival de Eurovisión. Iría todos los años a Eurovisión y me pensaría volver a Masterchef Celebrity", comenta la joven, conocedora de que las palabras que acaba de pronunciar saltarán acto seguido a los medios.

[El ejemplo de superación de Ruth Lorenzo como concursante de ‘MasterChef Celebrity’]

"Y es que aquí realmente lo que cocinas se lo va a comer alguien y no quieres envenenarle. Quieres estar con tu mejor energía, intentando dar lo mejor de ti y no volverte loco. Entonces, tienes que estar a demasiado cosas. ¡Y no cortarte!", bromea la intérprete de Dancing in the rain. "Yo no me podía imaginar que la cocina fuera tanto arte. Realmente no es llegar y poner elementos juntos. Es arte", añade.

En un momento laboral duro ya que debido a un conflicto con su discográfica no ha podido saber nuevas canciones en dos años, la joven ha podido dar el 'sí, quiero' a Shine Iberia después de cuatro años detrás de ella. "Desde que hice El gran secuestro llevan diciéndome de hacer Masterchef, pero me lo he pensado año atrás años. Yo no sé cómo me han engañado".

"Y es que para entrar en MasterChef tienes que parar tu vida, ya no puedes girar, no puedes hacer nada. Ahora me pilla en un momento en el que laboralmente he podido decir "venga, vale, a ver qué pasa". Y tengo que confesar que ha sido para mí un alivio. La industria musical es muy dura y cuando estás metido en ella, piensas que no hay vida más allá. El haberme levantado a las cinco de la mañana para aprender a deshuesar pollos en una carnicería me ha hecho darme cuenta de que soy capaz de hacer más cosas", se sincera.

Y habla sobre la dureza de un programa como MasterChef. "Cuando entras en este programa, tienes que hacer una desconexión mental en el que te dices que hay que entrar para darlo todo, dar lo mejor de ti y llegar hasta donde puedas. Y lo que haces es desconectar la mente y no parar. Date cuenta que son días muy largos de rodaje y luego te ponen a tu disposición clases de cocina después de los rodajes. Y ninguno faltábamos".

Ruth Lorenzo en 'MasterChef Celebrity'.

¿Y el 'Benidorm Fest'?

Eso sí, al menos han creado una comunidad entre todos los concursantes. "Cuando hacíamos las pruebas de exteriores, viajábamos. Regresamos muertos y me acuerdo que hacíamos cadenas de masajes. Ha habido una conexión súper emocional de todos con todos".

Respecto a cómo afectará esta nueva aventura a su carrera, Lorenzo no sabe dar con la respuesta, pero sí cree que en su vida personal "ha sido un antes y un después y se vienen cosas muy top". Además, también afectará positivamente a la percepción que el público pueda tener de ella.

"Algo que tiene súper bueno este programa es que el público, y es algo que me encanta, tiene una percepción del famoso por donde le ha visto, en series o programas. Pero esto te deja ver la naturaleza de la persona. Te hablo por mí. Pueden ver que soy más diva, pero luego soy un cordero", comenta.

Por último, como no podía ser de otra forma, la cantante habla sobre el Benidorm Fest. "Como compositora, me gustaría presentarme y es algo que valoro. El festival me ha parecido una pasada. Se ha dado una oportunidad increíble a muchos artistas que han podido trabajar de una manera bestial este verano. De hecho, a Rayden le ha pegado un subidón todo. Creo que mucha gente ha descubierto que Eurovisión es un festival de musical. ¿Presentarme al Benidorm Fest? Nunca se sabe. Si te soy sincera, el amor y el gusanillo por Eurovisión lo voy a tener siempre".

