La surrealista propuesta del padre de Yulen Pereira para defender el concurso de su hijo en ‘SV’

El viernes 22 de julio, el Deluxe tuvo como uno de sus grandes invitados a Manuel Pereira, el padre de Yulen, participante de la última temporada de Supervivientes. Durante todo el concurso, Manuel había decidido no acudir a los platós, si bien participaba en los programas a través de videollamada o teléfono, tal como había hecho en Sálvame y Socialité.

Como la entrevista que dio en Viernes Deluxe estuvo llena de ironías, e intentaba quedarse con los colaboradores y con el propio Jorge Javier Vázquez, Sálvame decidió este miércoles sacar a la luz unos audios comprometidos de Manuel. En ellos, el que fuese Medalla de Oro en el Mundial de Esgrima en 1989, decía que no iría a cara descubierta a defender a su hijo Yulen al programa, pero se ofrecía a acudir a los platós bajo alguna identidad oculta, como pueda ser un traje de El Zorro.

“No me niego a decir una cosa puntual. Por ejemplo, si estoy vestido de zorro puedo decir cosas que sin las mascaras nunca las haría. Si vas vestido de zorro es una caballero con mucho honor que busca la sinceridad. Puedo poner la espada en la garganta de alguien y decir: ‘di la verdad’”, decía Manuel al programa. “Nunca voy a hablar mal de nadie. Pero puedo hacer preguntas con ironía, de forma lasciva”, añadía.

[Mercedes Milá defiende la 'zambomba' de Anabel y Yulen en 'SV': "Somos un país de pajilleros"]

Otras de las propuestas de Manuel Pereira era acudir disfrazado del Cid Campeador o como en la película La Princesa Prometida, y dejaba claro que con sus intervenciones no querría “perjudicar” el concurso de su hijo. Además, proponía hacerlo gratis, porque no podría “volver a mirar a la cara a mi hijo, parecería que me estoy aprovechando y no. Preferiría no cobrar hoy y hacer la actuación”.

Al escuchar la propuesta tan particular, todos los colaboradores reaccionaron. El que más celebró la

propuesta de Manuel Pereira fue Kiko Matamoros, que dijo: “Creo que estamos de enhorabuena, ha nacido una estrella. Es bonito que la gente tenga esta iniciativa artística, ha diseñado ya un perfil de colaborador en Sálvame que creo que nos hace mucha falta”. Rafa Mora insistía a la audiencia de que la propuesta iba en serio, y Terelu comentaba que ella recibe un audio así “y apago el móvil porque me da miedo”.

Sigue los temas que te interesan