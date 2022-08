‘Alta Tensión’ sí seguirá en Cuatro la próxima temporada, pese a su ausencia en las promos

Este lunes, Cuatro comenzó a promocionar sus apuestas para el próximo curso televisivo, que arrancará en septiembre. Sorprendió ver la vuelta de formatos como Chester, el programa de Risto Mejide, que no se emite desde la primavera de 2019, así como el regreso de la serie The Good Doctor, que perdió en Cuatro el tirón que tenía en Telecinco. También se mencionaba formatos ya asentados en la cadena como Cuatro Milenio, Horizonte, Volando Voy o Planeta Calleja. Sin embargo, no había rastro de Alta Tensión, el concurso de Christian Gálvez, por lo que saltaron todas las alarmas.

Sin embargo, Alta Tensión sí permanecerá en antena en los próximos meses, tal como apunta El Confi TV. Y es que Mediaset no ha comunicado al equipo la cancelación del programa, que este martes 2 de agosto cumplía su primer año de emisión.

El concurso fue una de las grandes apuestas del grupo audiovisual para plantar cara a Pasapalabra, el concurso que Roberto Leal presenta con éxito en Antena 3 en la franja entre las 20:00 y 21:00 horas. En su arranque, Alta Tensión se emitió en Telecinco en la franja del access, y luego pasó a competir en el mismo horario que Pasapalabra, sin mucho tino. Luego saltó a Cuatro, emitiéndose en primer lugar a las 13:00 horas, y desde la llegada de En boca de todos, se puede disfrutar desde las tres de la tarde, donde está teniendo datos alrededor del 2% de cuota de pantalla, por debajo de la media de la cadena.

[‘Alta Tensión’ se convierte en el sustituto de ‘Cuarto Milenio’ durante el verano]

Con todo esto, Mediaset vuelve a apostar una vez más por el concurso de Christian Gálvez, presentador que este verano hace doblete en el prime time del grupo. Los martes presenta con Carolina Cerezuela el programa Esta noche gano yo, en la que un grupo de famosos se enfrenta a todo tipo de pruebas físicas, un formato que no está calando demasiado. En su última emisión anotó un 8,8% de share y 1.069.000 espectadores. Mantuvo el número de espectadores respecto a la semana anterior, pero bajó 2,6 puntos porcentuales.

Por otro lado, Gálvez presenta los domingos por la noche unas entregas especiales de Alta Tensión, protagonizadas por famosos, o por antiguos concursantes. En su última entrega, el formato mejoró sus resultados en Cuatro. El concurso subió 2 décimas y 44.000 seguidores, hasta alcanzar el 4,5% de cuota y 458.000 espectadores.

Sigue los temas que te interesan