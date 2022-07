Yulen Pereira revela qué opina su familia sobre Anabel Pantoja y si seguirá en el mundo del deporte

Yulen Pereira ha visitado por primera vez el plató de Conexión Honduras desde su aterrizaje en España, tras ser uno de los expulsados de la actual edición de Supervivientes. El esgrimista se ha enfrentado a las preguntas de los colaboradores y exconcursantes, y sus respuestas no han dejado indiferente a nadie.

Una de las asistentes al estudio de Mediaset ha sido Lydia Lozano, compañera de Anabel Pantoja en Sálvame, la cual no ha querido dejar pasar la oportunidad de preguntar al deportista cuáles son sus verdaderas intenciones con la sobrina de Isabel Pantoja.

"A mí me tienes que convencer, no voy a venir aquí después de lo que he dicho, y decir que eres el gran enamorado de mi amiga. Me tienes que decir qué sientes por Anabel y a mí me tienes que convencer", le reprochaba la periodista. Unas palabras que no han sentado mal al deportista, que no ha dudado en responderle con mucho cariño. "Anabel me ha hablado maravillas de Lydia, tenía muchas ganas de conocerla. Estamos aquí para contestarte lo que ella quiera".

Ion Aramendi ha entonado la pregunta que todos los televidentes de Supervivientes se han hecho a lo largo de los meses de concurso: "¿Estás enamorado de Anabel?". "Sí, claro que estoy enamorado, lo puedo responder 20 veces". Ante esta respuesta tan contundente, el presentador no ha querido dejar pasar la oportunidad de cuestionarle al deportista la opinión real de su familia sobre que tenga una relación con la 'influencer'.

"¿Tu familia ha cambiado un poco de opinión con respecto a Anabel y vuestro amor?", espetaba el conductor de Telecinco. "No ha cambiado de opinión, mi familia está feliz cuando yo estoy feliz. Necesitaban hablar conmigo, he llegado, se ha calmado todo bastante. Les he dicho todo lo que sentía y están mucho mejor", respondía Pereira.

Acto seguido, Ion Aramendi continuaba cuestionando este asunto, ya que ha acaparado muchas polémicas en los platós de Mediaset. "Bueno, tu madre ha demostrado que le iba a costar mucho entrar en esta relación", a lo que respondía que su madre ya estaba "mucho más tranquila", al igual que su padre, el cual se encontraba muy preocupado por el futuro de Yulen en el mundo del deporte. "Mi padre tenía miedo a que dejara el deporte, pero ya está, ellos necesitaban hablar conmigo", apuntaba.

Tras un comentario del también concursante Kiko Matamoros, Yulen dejaba bien claro cuál es su postura actual sobre su futuro profesional y personal. "Voy a seguir con el deporte, igual que voy a seguir con Anabel", palabras que arrancaban el aplauso del público asistente.

