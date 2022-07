Anabel Pantoja deja claro en 'Supervivientes' que no volverá con Omar Sánchez: “Estoy pillada por Yulen”

Anabel Pantoja se volvió una de las protagonistas de Supervivientes: Conexión Honduras en la noche de este domingo. Y es que la audiencia decidió que el esgrimista Yulen Pereira, con el que había empezado una relación, fuese el nuevo expulsado definitivo del concurso. Antes de que él pusiese rumbo a España, el programa les permitió despedirse, y se dieron un fuerte abrazo, besos y se manifestaron su mutuo cariño.

Pero antes de esta decisión, Yulen ha convivido unos días con Marta Peñate como parásito, y allí la que fuese participante de La isla de las tentaciones le realizó una tanda de preguntas sobre esta incipiente relación. “¿Te sientes mal? ¿Te da pena Omar?”, lanzaba Marta, quien estudió Periodismo, aunque profesionalmente se haya dedicado a otros menesteres. “A mí Omar ni me va ni me viene. Es un tema que no tiene nada que ver conmigo. Me da pena Anabel, igual que me da pena de mí. Eso es algo que me gustaría haber cambiado, que ella no estuviera tan rayada y con tantas cosas en la cabeza”, decía Yulen, en referencia a Omar Sánchez. Y es que Anabel Pantoja se casó en octubre de 2021 con Omar, pero se separó de él pocos meses más tarde. Antes de empezar Supervivientes, ambos habrían abierto una puerta a la reconciliación, pero el flechazo que ha sentido el esgrimista y la sobrina de Isabel Pantoja lo ha cambiado todo.

Anabel, por su parte, también ha hablado de su expareja. “Ya hablaremos cuando salgamos”, ha dicho la sevillana. “La cosa ha salido así. A mí no me gusta hacer daño a nadie”, continuó diciendo Pantoja, que recordó que “yo entré aquí como entré, tampoco tengo que estar justificándome de nada”.

Sin embargo, la reconciliación entre Omar y Anabel parece ya imposible, según sus palabras. “Sí que cambiaría cosas, pero mis sentimientos hacia Yulen iban a estar seguro porque mira lo que me ha pasado, estoy ahora mismo muy pillada”. Y añadió que no cambiaría lo que tiene con el joven.

Ion Aramendi, el presentador de Supervivientes: Conexión Honduras sacó a relucir su pasado como reportero de Sálvame, y le preguntó a Anabel: “¿A ti te da pena Omar?”. “No voy a hablar de este tema. Voy a respetar a la persona con la que he estado cuatro años. No me puede dar pena una persona a la que he querido”, fue su respuesta. Y añadió, estando delante de Yulen: “Sería muy cínico volver y llamarlo por teléfono y decirle...”. “A mí no me haría mucha gracia” decía Yulen, aunque Anabel dejó claro que querría seguir formando parte de la vida de Omar “de alguna forma”.

