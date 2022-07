¿Conseguirá brillar Anabel Pantoja tras la salida de Yulen, su mayor carga en 'Supervivientes'?

Ya era hora. Creía que nunca llegaría ya este momento en Supervivivientes. Que Yulen Pereira fuera el eliminado de la noche fue la mejor de las noticias que podíamos tener. Y la primera que se beneficia de ello es Anabel Pantoja, aunque ella aún no lo sepa. Y es que, honestamente, el esgrimista ha actuado como una verdadera carga para el concurso de Anabel.

Yulen necesita de Anabel, pero Anabel no necesita de nadie más para destacar y hacer su propio concurso. La ha lastrado y la ha puesto en una situación de la que no tenía necesidad la sobrinísima. La ha opacado absolutamente. Es una auténtica lástima que el concurso de Anabel en Supervivientes 2022 sea recordado por su relación con el esgrimista y por la Panto-manualidad. La sobrinísima es una auténtico animal televisivo y consiguió adquirir hasta entidad propia y desligarse de su tía Isabel Pantoja, quizás, la mujer más famosa de España. ¿Y ahora se encadena a Yulen?

Ya en su día dije que los sentimientos del esgrimista no los veía sinceros ni honestos, sino más bien motivados por un afán arribista e interesado que le pudiera catapultar a la final del concurso. Y el tío ni se molestaba en disimular. Era apático a más no poder y, como dijo acertadamente Kiko Matamoros, eso no es propio entre enamorados. Es cierto también que el polígrafo que se hizo la madre del novio en el Deluxe ayudó mucho para formarnos una idea de con qué pretensiones iba el deportista desde España. Y Anabel Pantoja ha sido su mayor logro a la vez que su mayor víctima. El tiempo dirá si estamos equivocados y en cuánto grado.

[Que Kiko Matamoros sea expulsado ante Yulen es uno de los mayores insultos de la televisión]

¿Se convertirá Yulen en una losa también fuera para Anabel como lo está siendo su exmarido? También el tiempo lo dirá. En el fondo me apena pensar que Anabel habría caído en el juego de un trilero emocional. Ojalá me equivoque. Los sentimientos de Anabel sí los veo honestos; pero los de Yulen, no. Tengo mis dudas de en qué posición quedará la sobrinísima en el concurso. De no haber estado tanto por y para Yulen, que no ha hecho más que emponzoñar su concurso y opacarla, le habría augurado muchas más posibilidades para alzarse con la victoria y su consiguiente, premio final.

¿Cómo quedará el podio final de Supervivientes 2022? A día de hoy es una auténtica incógnita. Primeramente, deberá resolverse el duelo final entre Yulen y Marta Peñate. Entre ellos está el décimo expulsado del concurso. Y este duelo conlleva el cierre del Palafito. Quien lo gane se reincorpora definitivamente al concurso como concursante de pleno derecho. Esto también quiere decir que las próximas expulsiones ya son definitivas. No habrá parásitos ni Palafitos que valgan.

Con una final a la vuelta de la esquina, presumiblemente el próximo 21 de julio, en la isla restarán esta semana 6 concursantes aún. En la final llegarían presumiblemente cuatro como ha sido tradición siempre, pero no es descartable que llegaran cinco si la final se divide en dos días como la del año pasado.

En todo caso, tengo una intuición. Quizás me equivoque, pero no lo veo nada descartable: Nacho Palau abandonaría el concurso en los próximos días. ¿El motivo? Ser entrevistado con todo el tiempo del mundo y toda la pompa por Jorge Javier Vázquez en la semifinal. ¿Teniendo él un entrevistón, como quien dice, correrán el riesgo de hacerlo en la final donde el tiempo es oro y hay que compartirlo con otros tres o cuatro concursantes también? ¿Se acuerdan ustedes de la majestuosa y monográfica gala dedicada en exclusiva a la entrevista de Isabel Pantoja en Supervivientes 2019? Es mi teoría. Aunque sí Nacho tuviera ya cerrado un Deluxe, esta opción ya no sería factible ni posibilista. Así que le auguraría un cuarto o tercer puesto, en última instancia.

¿Cómo ganador o ganadora? Lo veo repartido entre Ignacio de Borbón, que no me disgustaría, o Alejandro Nieto, que sí me disgustaría al máximo nivel. En un país racional, concienciado y avanzado diría que la audiencia no podría hacer ganador a un tipejo como Alejandro, pero recuerdo que hicieron ganadora a Olga Moreno, y deshecho mi esperanza.

Creo que ganará Ignacio. Se lo ha ganado a pulso aún encontrándose muchos obstáculos y Alejandro obtendría un buen puesto también. Sí, ganará Ignacio de Borbón. Es mi apuesta personal. En segundo lugar, quedaría Alejandro. Anabel hará lo propio llevándose la medalla de bronce, es decir, el tercer puesto. Ana Luque quedaría cuarta. Y cierra el quinteto, Nacho Palau, que sería expulsado de una manera u otra, ante de la final. Así creo yo que quedará el podio final.

¿Y Marta o Yulen? Ahí está. Como aún no se ha resuelto la expulsión entre ellos, aún no los incluyó. Pero vamos, que el recorrido de Yulen ya lo veo muy cerrado en el concurso. Por mucho que consiguiera llegar a la final, no se alzaría con la victoria teniendo a dos titanes enfrente. Sea como fuere, la recta final ya ha comenzado. El ganador o ganadora de Supervivientes 2022 ya puede estar escrito.

Sigue los temas que te interesan