La complicada tarde de Emma García en ‘Viva la vida’: “¡Que os den y os buscáis la vida!”

Viva la vida se despedirá de la televisión para siempre el próximo 24 de julio, pero su recta final se está dibujando harto complicada. Así lo puede confirmar Emma García, su presentadora, que este fin de semana perdió los nervios ante las ganas de pelear de sus colaboradores, que no parecen dispuestos a moderse la lengua ni un solo minuto.

En las últimas semanas, Viva la vida ha visto la marcha por la puerta de atrás de Quique González, Torito, quien parece ser tenía desavenencias con el director del formato. Luego ha visto cómo Ana María Aldón no ha vuelto por el programa, a raíz de su supuesta crisis matrimonial. José Antonio Avilés sigue sacando de quicio a todos con su forma de hacer televisión, incluida la propia Emma García, y Marina Esnal, uno de sus últimos fichajes, ha tenido muchos choques con Isabel Rábago.

Este domingo, sin embargo, el mayor choque de trenes lo protagonizaron Raquel Mosquera y Alejandra Rubio. La que fuese viuda de Pedro Carrasco reprochó que, según le habían dado a entender, cada vez que ella habla la hija de Terelu se ríe de su persona.

“Como todo el mundo ha podido ver, cada vez que he estado aquí se ha reído. Así me lo hacen saber y me han enviado las imágenes de que cuando hablo se ríen de mí, no conmigo”, decía la que fuese concursante de Supervivientes. Emma entonces intentaba poner paz, diciendo que ella no permitiría eso, ni tampoco la dirección.

[Raquel Mosquera pierde los papeles en ‘Viva la vida’ cargando contra Rocío Carrasco]

Luego fue José Antonio Avilés quien se enfrentó a Raquel, pues se dio por aludido cuando Mosquera pronunció: “Dicen que a mí no hay que hacerme ni caso porque estoy mal”. El falso periodista dijo que no quería compartir plató con alguien que hace tal afirmación, y Emma le respondió: “Si no quieres compartir el plató ya estás saliendo”. Mientras, los demás colaboradores debatían las palabras de Raquel Mosquera, y unos le daban la razón y otros se la quitaban.

Marina Esnal, por su parte, dijo ella también se había dado cuenta de que ante ciertas opiniones también hay “miradas, risitas y despecios” por parte de los compañeros. Eso solo echó más leña al fuego.

Emma García intentaba poner orden ante semejante gallinero, sin éxito. Le pedía a sus colaboradores que no fuesen demasiado susceptibles, pero al comprobar que no la escuchaban exclamó. “¡Mira, pues que os den! Si no queréis que os ayude en este tipo de cosas y que ponga orden y lo estoy intentando y no me hacéis caso, ¡que os den y os buscáis la vida! Porque estoy intentando arrojar un poco de luz y coherencia y sobre todo de respeto y educación, que es lo que se merecen los espectadores que son los que nos importan”. Ahí sí que logró un silencio sepulcral, y entonces continuó el programa, abogando a la educación y al respeto.

Sigue los temas que te interesan