Raquel Mosquera pierde los papeles en ‘Viva la vida’ cargando contra Rocío Carrasco

El pasado viernes se estrenó en abierto los dos primeros episodios de la serie documental En el nombre de Rocío. Una de las cosas que afirmó en este programa Rocío Carrasco es que Pedro Carrasco y Rocío Jurado murieron enamorados el uno del otro, a pesar de que ambos habían rehecho su vida sentimental y se habían casado con otras personas.

Este domingo, Viva la vida contó con la participación de Raquel Mosquera, la que fuese viuda del boxeador, para que diese su opinión ante tales declaraciones. Y a Raquel esta intervención se le vino grande, pues estaba muy nerviosa y perdió los papeles en más de una ocasión, hasta acabar llorando y pidiendo a Dios que perdone a Rocío Carrasco por todo lo que ha dicho.

“No estoy enfadada, pero sí tengo ganas de poner en su sitio a algunas personas que cuando me tienen cara a cara no se atreven a decirme nada y luego cuando no estoy aprovechan”, dijo la peluquera. “Yo tengo defectos y virtudes, como todo el mundo, pero lo que está claro es que yo soy sincera y buena persona como me decía mi marido Pedro, y juro por mis hijos que yo no he dicho ninguna mentira”, seguía diciendo, para después atacar a la hija del que fuese su marido.

“Rocío Carrasco no tiene derecho a hablar en nombre de un muerto, ella que hable en su nombre, como yo hablo en el mío, hablo según mis vivencias, según lo que yo he presenciado”.

Así, aseguró que Pedro no pasó sus últimos días enamorado de la cantante de Chipiona, “si no habría muerto casado con ella y no conmigo”. Además, desveló que “Rocío Jurado intentó dos veces que Pedro volviera con ella y él no quiso”, algo que nunca habría contado en televisión, pero de lo que fue testigo gente cercana a la más grande como Juan de la Rosa. “Rocío Jurado quiso en un par de ocasiones recuperarle, ella sí estaba enamorada de él, pero Pedro no quiso volver con ella porque estaba enamorado de mí”.

Mosquera volvió a contar, como en otras ocasiones, que cuando Pedro Carrasco muere no tenía una buena relación con su hija, pues habían discutido fuertemente poco antes. A medida que se fue encendiendo, llegó a llamar “mantenida” a Rocío Carrasco. “Yo vivo de mi profesión y nadie me ha mantenido. Soy una mujer independiente, cosa que su padre otra cosa que le decía a Rocío era que trabajara o montara una tienda. Que siempre tenía que depender de alguien, dependía de Antonio David y ahora del segundo marido”, aseguraba.

A medida que pasaba la emisión, Raquel se mostraba mucho más nerviosa. “Nunca he dicho que Rocío tuviese la culpa de que Pedro hubiese fallecido”, aclaraba, pero sí que añadía que la mala relación entre padre e hija le pasó factura al boxeador, quien no dormía bien y salía mucho a la terraza a fumar. “Yo sé que Pedro te quería mucho, pero tú no le demostrarse el mismo cariño. Si quieres, denúnciame”, decía en otro momento.

Más tarde, Raquel, rota por completo, llegó a hablar a Rocío Carrasco mirando a cámara. “Te voy a decir una cosa, Rocío. No te deseo mal, nunca, jamás, sino que Dios te perdone, ¿sabes por qué?”, preguntaba, mientras que uno de los compañeros de Viva la vida exclamaba “qué barbaridad”. Emma García, la presentadora, le daba entonces un consejo a Raquel: “Yo no me metería ahí, no te metas...”.

“Cuentas contigo no quiero, sobran todas las explicaciones, no te deseo mal, solo que Dios te perdone, que trabajo le va a costar, y más con la persona que tienes al lado. Y esa es la pura verdad, y eso es lo que tiene ella, odio y rencor”, decía, muy fuera de sí. Emma, por su parte, intentaba calmarla sin éxito, y echando un capote a Rocío Carrasco. “Tú tienes tu dolor, y Rocío lleva el suyo, déjalo ahí”, le aconsejaba.

Al final de su intervención, ya más calmada, Raquel quiso dejar claro que ella había respondido todo lo que le habían querido preguntar, pero que ella se había sentado “como una colaboradora más, no a que me hagáis una entrevista”. Entonces Emma García reconoció que Mosquera no había pedido un caché diferente por hablar del documental, sino que ha cobrado como en otra de sus habituales colaboraciones en el formato.

