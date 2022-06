¿Qué pasará con los colaboradores de 'Viva la vida' tras su cancelación?: sus posibles nuevos trabajos

Viva la vida está a punto de despedirse definitivamente de la parrilla de Telecinco. La cadena ha decidido cancelar el formato presentado por Emma García a partir del próximo mes de agosto y buscarle un sustituto para la próxima temporada televisiva. Se pondrá fin así a cinco años de emisión en los que varios colaboradores han tenido un hueco en el fin de semana o incluso han saltado a la fama gracias al programa. Pero, ¿qué pasará ahora con los tertulianos de Viva la vida?

Aunque desde la cadena de Mediaset todavía no se ha anunciado ningún detalle sobre qué formato pasará a ocupar su franja vespertina el fin de semana, lo cierto es que ya se ha realizado el encargo a una productora de confianza. Unicorn Content (El programa de Ana Rosa) será la compañía encargada de esta tarea, tal y como adelantó ABC.

1. Los que pueden quedarse

Los planes de la productora pasan por mantener a Emma García al frente de esa franja, a la que llegó a finales de 2018 después de que Mediaset decidiera intercambiar su puesto en Mujeres y Hombres y Viceversa con el de Toñi Moreno. De esta manera, la vasca dará un aire de continuidad al espacio, algo que también podría darse con algunos de los colaboradores.

Este el caso de Isabel Rábago y Marisa Martín Blázquez, ambas tertulianas de confianza de Unicorn. Las dos colaboradoras colaboran en otros programas de la productora, como Ya es mediodía, Ya son las ocho y El programa de Ana Rosa, por lo que no sería extraño que se quedaran en el fin de semana tras el cambio.

No obstante, en las últimas semanas Rábago ha mostrado un acercamiento con Sálvame, acudiendo al programa de La Fábrica de la Tele para comentar la actualidad de Supervivientes. De hecho, el propio formato anunció su presencia como "nuevo fichaje", abriendo así una nueva posibilidad laboral para la periodista.

2. ¿Fichajes de Sálvame?

Entre el elenco de Viva la vida hay varios colaboradores que bien podrían tener una silla en Sálvame, sobre todo ahora que el programa afronta una etapa de cambios. El caso más evidente es el de José Antonio Avilés, que cumple todos los requisitos para convertirse en el gran fichaje del formato: polémico, sin sentido del ridículo y dispuesto a remar a favor de obra.

Otro nombre que podría sumarse al barco de La Fábrica de la Tele es el de Alejandra Rubio, que completaría así el trasvase de las Campos a Sálvame tras el regreso de su tía y de su madre. Por otra parte, Ana María Aldón también podría encontrar un hueco laboral en el programa, con el que ya colaboró con motivo de la Fashion Week. Sin embargo, la mujer de Ortega Cano no puede esperar la misma comodidad que en Viva la vida, ya que el formato de La Fábrica de la Tele no dudaría en exprimir su actual crisis matrimonial y su conflicto con Gloria Camila Ortega.

3. Enemigos de La Fábrica

Quienes no buscarán en Sálvame su próxima experiencia laboral son, con casi total seguridad, Makoke y Raquel Bollo. La exmujer de Matamoros no sólo estaría vetada por su expareja, colaborador veterano del programa, sino que aunque no fuera así tendría que enfrentarse a adversarios como Kiko Hernández, María Patiño y Jorge Javier Vázquez, quien recientemente desveló su deuda con Mila Ximénez.

En el caso de Bollo, su enemistad con Sálvame también es pública. De hecho, hace apenas tres meses la colaboradora se planteaba retirarse (otra vez) de la televisión por lo que consideraba un ataque del programa de La Fábrica, que durante varios días contó con testimonios que destapaban sus supuestas deudas económicas y 'chanchullos' en su tienda de ropa, noticias por las que anunció que había tomado medidas legales.

4. Interesante cantera

Los dos últimos fichajes de Viva la vida se han producido en plena recta final del programa. Los periodistas Sergio Pérez y Marina Esnal han sido los dos últimos rostros en sumarse al formato y, a pesar de su corta trayectoria en los platós de Telecinco, quizás algún otro programa de la cadena aproveche su aterrizaje para interesarse por ellos.

Pérez tiene amplia experiencia a pie de calle en la agencia Europa Press, donde destacó pronto por su desparpajo y originalidad a la hora de abordar a los famosos con la 'alcachofa', ganándose incluso el halago público de Jorge Javier Vázquez en Sálvame.

Esnal, por su parte, ha trabajado en prensa y televisión, fue compañera de la redacción de EL ESPAÑOL y actualmente colabora también en La Razón. Su postura cercana a Antonio David Flores podría suponer un hándicap para entrar en Sálvame, aunque lo cierto es que su actual conflicto con Miguel Frigenti, con quien tuvo una íntima amistad ahora rota, o con Terelu Campos, que la insultó en directo en Viva la vida, podría dar interesantes y jugosas tramas al programa vespertino.

