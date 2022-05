El golpe bajo de Terelu Campos a la nueva colaboradora de 'Viva la vida', Marina Esnal

Todos sabemos a estas alturas que cuando Telecinco coge un tema lo explota hasta la saciedad. Y claro está, la reciente boda del hijo de Carmen Borrego no podía ser menos. El programa de Ana Rosa, Sálvame, Socialité y ayer, cómo no, en Viva la vida se sacó el tema de marras aunque sin ninguna novedad, todo el mundo volviendo a preguntar a la Campos presente, en este caso Terelu, las mismas cuestiones que ya había contestado en multitud de ocasiones en el programa de Jorge Javier Vázquez. Sin embargo, la hija mayor de María Teresa Campos no pudo aguantar y arremetió con un golpe bajo a la que es una de las nuevas colaboradoras en plató de Viva la vida, la periodista Marina Esnal.

Durante la semana, Carmen Borrego llegó a derrumbarse en directo en Sálvame tras la presión de sus compañeros y las críticas a la boda, "me hubiera gustado que alguno de mis compañeros hubiera dicho una frase bonita de la boda. Todo no puede ser una mierda. ¿Nada bueno tiene que decir nadie? Llega un momento que duele", afirmó Borrego. También llegó a entrar en directo Rocío Carrasco, cuya ausencia en la ceremonia ha causado un auténtico revuelo en Telecinco. Carrasco aclaró que ya había hablado de esto en privado con Carmen y le había dado las razones oportunas por las que cuales ni ella, ni su pareja Fidel Albiac iban a acudir el susodicho enlace.

Terelu Campos ayer en Viva la vida

Sin embargo, en la tarde del sábado fue una persona en concreto la que colmó la paciencia de Terelu, y no fue precisamente José Antonio Avilés como de costumbre. Fue Marina Esnal, la conocida periodista del corazón que lleva ya dos semanas como nueva colaboradora en Viva la vida. Esnal se mostraba crítica con el hermetismo de la hija de Rocío Jurado y aseguraba, “sigue realmente sin contar el motivo por el que no fue. Me parece que hay algo que no es muy normal (…) no hay manera de enterarnos y toda España quiere saberlo. Llevamos especulando en torno a este tema una semana”. A lo que Terelu Campos contestaba, “hay cosas más importantes que eso en mi vida. Entiendo que a alguien le quite el sueño. Igual tengo que aprender del nuevo el castellano, pero acabo de decir que a Carmen Borrego le sirvieron los motivos de Rocío”.

A Esnal no le convencían las palabras de Terelu e insistía en sus dudas, "¿Por qué tanto misterio sobre algo que es tan fácil de explicar? 'No hemos ido por esto', 'no nos apetecía'...". Emma García con el objetivo de rebajar las tensiones y la cara de una cada vez más cabreada Terelu intentaba mediar, “Rocío Carrasco no dice por qué no va porque no le da la gana (…) el resto dice lo que le apetece con la información que tiene".

Sin embargo, fueron estas palabras de Terelu, "Rocío le ha dado las explicaciones que tenía que darle a mi hermana. Dicho esto, Rocío no ha dado explicaciones públicas porque no lo ha hecho nunca", las que terminaron por acabar con la paciencia de Marina Esnal que no tardaba en rebatirla, “Bueno, ¿cómo que no lo ha hecho nunca? ¡Por favor!" y fue aquí cuando Terelu estalló con un golpe bajo que dejó al plató de Viva la vida en silencio, “si tú crees que yo espero, después de conocer tu trayectoria profesional, que vas a decir una puñetera buena palabra de Rocío Carrasco sin conocerla, tranquila. No lo espero". Esnal, que nunca ha escondido su afinidad por la familia Flores y no por Rocío, no se quedaba callada y rebatía a Terelu Campos, "¡Bueno! Llegó el momento. Entiende que todos podamos cuestionarlo. Tú tampoco vas a hablar mal de ella". Emma García tuvo que tomar la palabra y pedía que "no se mezclasen" asuntos que nada tenían que ver entre sí.

[Más información: Carmen Borrego rompe a llorar tras un comentario de Rocío Carrasco: "Ha sido un puñal]

Sigue los temas que te interesan