Quién es Cecilia Gómez, la bailaora que esta tarde está en ‘Pasapalabra’ como invitada

La habitual dinámica de Pasapalabra es la de renovar sus invitados cada tres días. Por eso, este miércoles Roberto Leal da la bienvenida a cuatro invitados nuevos, y entre las celebridades que pondrán a prueba sus conocimientos está la bailaora Cecilia Gómez, una vieja conocida del programa.

La artista será una de las incorporaciones del formato de Antena 3, y coincidirá en el plató con otros famosos como Esther Arroyo, Santi Alverú y Javier Collado. De esta manera, los cuatro invitados tendrán que poner a prueba sus nervios, su cultura general y también su agudeza visual, y ayudar a acumular segundos los concursantes para poder superar el rosco y conseguir el bote. ¿Quizá Rafa u Orestes logre esta tarde la hazaña de meterse en el bolsillo más de un millón de euros?

¡Qué alegría que esté @ceciliagmz con nosotros! ¡A darlo todo en el programa de hoy de #Pasapalabra! 🧡💪🏼



🚨¡Te esperamos hoy en @antena3com a partir de las 20.00! ¡No faltes, pasamos lista! 😉 pic.twitter.com/inULvpnH5j — Pasapalabra (@PasapalabraA3) June 22, 2022

Cecilia Gómez nace en La Línea de la Concepción, Cádiz, hace algo más de 40 años. Y desde muy joven el flamenco fue su pasión. Trabajó al lado de figuras de gran renombre como Sara Baras, y más tarde fundó su propia compañía. Con ella ha rendido homenaje a figuras como Chavela Vargas o la duquesa de Alba.

[Emma García niega la existencia de 'Pasapalabra' tras la confusión de una colaboradora]

Como otras celebridades, ha dado el salto a la moda y ha creado su propia firma, en la que la inspiración flamenca está muy presente. En televisión ha trabajado en programas como Yo soy del sur, de Canal Sur. Ella ejerció de miembro del jurado de este talent show presentado por María del Monte, y que estaba dedicado íntegramente al género de la sevillana.

Como ya hemos dicho, la experiencia de Pasapalabra para Cecilia no será nueva. Ya visitó el programa en su anterior etapa en Telecinco. Y en febrero de 2021 la vimos como invitada en Antena 3; entonces demostró que además de bailar sabe dar muy bien el do de pecho, y sorprendió a todos con su forma de entonar ‘Mi niña Lola’ en la prueba musical.

Lejos de su faceta como artista, hay que destacar que la vida de Cecilia Gómez ha llamado la atención de la prensa rosa en algunas ocasiones. En el año 2009, por ejemplo, fue pareja del torero Fran Rivera, actual colaborador de Espejo Público. Su historia no llegó a un año. También mantuvo un noviazgo con Marco Vricella, ex de Sonia Ferrer, y planearon una boda que no llegó a celebrarse. En noviembre de 2021, una revista publicó unas fotografías en las que mostraba gran complicidad con el presentador Joaquín Prat.

Sigue los temas que te interesan