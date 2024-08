Un fichaje que movió los cimientos de la televisión: 20 años del salto de María Teresa Campos a Antena 3

Se cumplen 20 años del que fue el fichaje televisivo bomba del verano de 2004. Un acontecimiento que acaparó portadas de periódicos y que marcó el inicio de la temporada televisiva 2004/2005.

El contexto era el siguiente. Antena 3 no encontraba la fórmula que le funcionara en las mañanas tras haber probado con Pedro Piqueras, Agustín Bravo, Isabel Gemio o Alicia Senovilla. Así que la cadena decidió tantar a María Teresa Campos que, por aquel entonces, la reina de las mañanas.

Su programa Día a Día había acumulado una audiencia media del 26,2% de cuota de pantalla y 1.190.000 espectadores en Telecinco. La presentadora había permanecido durante los últimos ocho años en Telecinco, comenzando en la temporada 1996-1997 con un abrumador 26,8% de share.

Por aquel entonces, el director de contenidos de Antena 3, Javier Bardají, expresó que la llegada de la Campos era una excelente noticia. Simultáneamente, en La 1, Inés Ballester también funcionaba muy bien con Por la mañana, pero la Campos era la líder indiscutible en Telecinco, como también lo había sido anteriormente con Pasa la Vida en La 1.

El fichaje de María Teresa escondía una realidad: la situación compleja que la Campos estaba viviendo en Telecinco. Su relación con Paolo Vasile, por aquel entonces director ejecutivo de Mediaset, no pasaba por su mejor momento.

'Cada día' fracasó

Para contrarrestar el fichaje de María Teresa Campos por Antena 3, Telecinco decidió mover ficha y contratar a Ana Rosa Quintana, que por entonces presentaba Sabor a Ti en las tardes. El canal con sede en Fuencarral, en palabras del propio Vasile, buscaba rejuvenecer la imagen de sus mañanas.

Pero también aquí la realidad era tenía sus matices. Ana Rosa, pese a los éxitos del pasado, estaba sufriendo cómo Sabor a Ti había bajado en audiencias en su última temporada. Y Antena 3 ya le había anunciado que no quería continuar con el programa el nuevo curso.

Quintana llegaba así a las mañanas de Telecinco y la Campos pasaba a las de Antena 3 con Cada día. Parecía que nada podía salirle mal ni a la cadena ni a la veterana comunicadora. Sin embargo, la audiencia dictó sentencia.

Los índices de audiencia de Cada Día no lograron alcanzar las expectativas creadas. La temporada cerró con un 19% de share, con unos últimos meses de emisión bajando en torno al 17% de cuota de pantalla. En la cadena rival, Quintana conseguía retener las grandes audiencias que había dejado Campos en la cadena.

María Teresa Campos, en una imagen de su etapa en Antena 3.

El programa de Ana Rosa en Telecinco se disparaba ocho puntos por delante de Cada día. María Teresa Campos tampoco lograba ganar a Inés Ballester, que le superaba en cinco en TVE.

Pese a que María Teresa fue capaz de arrastrar a parte de su propio público a Antena 3, este no fue suficiente. La privada había ganado algo de audiencia respecto a otras temporadas, pero Telecinco acabó ganando por goleada. Esta circunstancia provocó la cancelación definitiva de Cada Día a finales de 2005.

'Lo que inTeresa'

María Teresa Campos había firmado por dos años con Antena 3 y, aunque el proyecto de Cada Día fue cancelado en diciembre, en 2006 la malagueña se pondría al frente de un nuevo espacio: Lo que inTeresa. Se trataba de un formato que se centraba en contenidos de debate político y actualidad, restando tiempo a la crónica rosa.

Las 49 entregas del nuevo programa de la Campos obtuvieron una cuota de pantalla del 14,9%, 10 puntos menos que su rival directo. Situación que llevó a los directivos de la cadena a anunciar en marzo su cancelación. María Teresa Campos vivió un nuevo fracaso en su exitosa carrera. El cambio de cadena no había funcionado.

Inseparables, María Teresa y Terelu

En paralelo, su hija Terelu Campos también había puesto rumbo a Antena 3. Formó parte del elenco de colaboradores del programa junto a Bertín Osborne, Jaime Peñafiel, Rocío Carrasco o Coto Matamoros, entre otros.

Además de colaborar en Cada Día, presentó dos ediciones de La Granja. Tras dos temporadas, el reality fue cancelado con unos datos que bajaron en una segunda temporada que no pudo replicar el buen atino de la primera. La Granja fue el germen del posterior reality de Telecinco, Acorralados.

Su "gilipollas" a Vasile

Pero ¿qué pasó con Vasile y Campos para que ésta decidiera irse de su querida Telecinco? Como decíamos al principio, la relación entre la malagueña y el romano se había torcido. Al recibir el tanteo por parte de la competencia, María Teresa pidió un aumento salarial que se le negó. Esto provocó que la presentadora se marchase a Antena 3. Y ya, desde grupos rivales, las tensiones fueron a más dejando, incluso, un momento que ya es historia de la televisión.

Fue durante una de las primeras semanas de Cada Día, cuando el programa aún no había sufrido el ascenso en audiencias de Ana Rosa, cuando María Teresa mirando a cámara se acordó de Paolo Vasile: “Cállate ya. Cállate ya y vete a tu tierra. Si tú estás aquí porque a ti sí que no te quieren ni allí. Vete y cállate ya, que has perdido siete puntos. Y todavía no estamos más que empezando. Nosotros estamos muy modestamente, levantando cabeza muy poco a poco. Pero esta cadena va ganando, honestamente, cuatro o cinco puntos. Y tú, has perdido seis. ¡Gilipollas!”.

Recordando este momento icónico de María Teresa Campos contra Vasile pic.twitter.com/fJlsSHQNjp — Josito (@jositorudeboy) September 5, 2023

Tras su vuelta a Telecinco, como invitada en el Deluxe, la comunicadora pidió perdón a Vasile y éste le envió un ramo de flores. Ambos habían hecho oficialmente las paces. De hecho, tras su muerte, Vasile llegó a asegurar que "tenía razón" cuando Campos le espetó tal improperio.

En 2007, la Campos regresó a la que siempre consideró su casa, Mediaset. Primero con un programa de entrevistas en el late night, El laberinto de la memoria y después con el programa informativo matinal, La mirada crítica. Más tarde, presentaría durante siete años el programa de entrevistas y nostalgia Qué tiempo tan feliz.

Sin embargo, volvió a mostrar su descontento tras el cambio de su programa por Viva la Vida de Emma García. Y es que, pese a que la Campos había conseguido mejorar en cinco puntos la media del canal en la franja de los domingos por la tarde, Vasile quiso de nuevo rejuvenecer dicha franja y Campos se quedó sin programa.

Hasta su fallecimiento, el 5 de septiembre de 2023, de alguna forma u otra siempre estuvo vinculada a Mediaset con apariciones esporádicas y siempre reclamando que aún había sitio para ella en televisión.