La 'maldición' de 'Sálvame' continúa: Miguel Frigenti, ingresado en el hospital

Parece que los colaboradores de Sálvame no están pasando por su mejor momento. Todo comenzaba hace más de un mes, cuando en pleno directo, Belén Esteban se fracturaba la tibia y el peroné. Pocos días después, Lydia Lozano sorprendía a todos con un accidente doméstico, y es que se rompía el radio tras caerse en su casa. La última baja ha sido la de Chelo García-Cortés tras su caía en la pasarela de la Sálvame Fashion Week, cuando también se fracturaba el radio al tropezarse con su propio pie.

Pero la ausencia de colaboradores del programa de La Fábrica de la Tele persiste, y hoy era Miguel Frigenti el que, a través de sus redes sociales, anunciaba que se encontraba ingresado en el hospital. Según él mismo ha explicado, le están suministrando antibiótico por vía intravenosa y se está sometiendo a numerosas pruebas médicas para conocer qué es lo que le ocurre.

"Hola chicos, ayer subí una 'storie' maldiciendo al 2022 y os estáis preocupando un montón por mí y mandándome mensajes. Llevo dos meses y medio bastante fastidiados, es algo que no he contado. Me han ingresado y, en el mejor de los casos, saldré de aquí el martes o el miércoles", ha explicado el protagonista, agradeciendo el apoyo que está recibiendo por parte de todos sus seguidores, con numerosos mensajes de cariño y apoyo por su mal trago. Estos vídeos los grababa desde la propia camilla del hospital, con el rostro visiblemente cansado.

En la primera imagen se puede ver esa vía mediante la que le están proporcionando el tratamiento, junto con una frase muy representativa: "Gizmo quiere irse a casa y hacerle vudú al 2022". El colaborador de Telecinco explicaba que era este jueves cuando le ingresaban, pero que le están "cuidando muy bien".

No está siendo un buen año para el colaborador, ya que este no ha sido su primer revés en su salud en los últimos meses. El pasado mes de abril ingresaba de urgencia en el hospital por una pielofrenitis aguda por la que tuvo que estar varios días en observación médica. Todavía no se conoce cuáles son los motivos reales de este nuevo trance o si tiene relación con lo ocurrido el pasado mes de abril, lo que está claro es que ha tenido que poner, de nuevo, pausa a su trabajo en Sálvame para recuperarse.

