Tensión entre hermanas: Terelu Campos y Carmen Borrego enfrentadas en 'Sálvame' por Pipi Estrada

'Las Campos' continúan siendo las protagonistas indiscutibles de Sálvame. En esta ocasión, el programa de Telecinco vuelve a girar en torno a la relación entre ambas, y es que Terelu Campos se ha mostrado muy enfadada por la actitud de Carmen Borrego con su expareja, Pipi Estrada.

Todo ocurría cuando esta semana, en una de las tardes en la que Pipi Estrada coincidía con Carmen Borrego, el periodista deportivo cogía en brazos a la hermana de Terelu, creando un 'divertido' momento que, visto lo visto, ha molestado bastante a la presentadora de Sálvame.

Y era en el programa de este viernes, cuando las hermanas se encontraban cara a cara en el plató de Telecinco, Terelu como presentadora de Sálvame y Carmen Borrego como colaboradora. Y es que en la tarde de este pasado jueves, Terelu se mostró muy molesta con la actitud de Borrego, por lo que este viernes ambas han tenido que solucionar sus diferencias en directo.

"No hagas lo que no te gustaría que te hicieran, esa una premisa que tengo yo en la vida", comentaba, a lo que añadía que "cada uno actúe en consecuencia", mandando una clara indirecta a su hermana.

Con el inicio de Sálvame Naranja, el tema salía a la palestra. Carmen Borrego pedía disculpas a su hermana por si algo de lo que hubiera visto le había molestado. "No tuve mala intención, para mí es un ser despreciable y no tengo buena relación con él", aclaraba la protagonista.

Tras la publicidad, Terelu Campos pedía la palabra, para expresar qué era lo que sentía hacia la buena actitud de su hermana con su expareja, con la que guarda muy mala relación.

"No me han gustado las imágenes, no me han provocado un cabreo soberano. Me cabrea más su intención, me cabrea más que, como ha dicho Gema, tienes la oportunidad fuera de cámaras de decirle que esos juegos no los haga contigo. Lo que él quiere es eso, me jode más que consiga tu objetivo porque mi hermana no tenga esa maldad en ese momento, porque ella no tenía intención de hacerme daño", afirmaba visiblemente molesta.

A lo que añadía que, Pipi Estrada aprovechó el "juego de Sálvame" para tener su minuto de fama y seguir haciendo daño a Terelu. "Con la cosa de que estoy en el juego de Sálvame sigo haciendo daño. Otra de las cosas que me molestaron es que se dijera que estabas más libre cuando yo no estaba presentando, porque eso a mí sí que me duele". Finalmente, 'Las Campos' arreglaban su malestar, tras las disculpas de Borrego a su hermana.

