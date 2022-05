Quién es Juanma López Iturriaga, el exjugador de baloncesto que participa en ‘Pasapalabra’

Un deportista emblemático de la historia del baloncesto español (y del mundo de la televisión) se cuela en nuestras casas a partir de esta tarde de mayo. Y es que el programa Pasapalabra, que sigue entre las emisiones más vistas de nuestra televisión en cada jornada, renueva sus famosos invitados, y entre otros, Roberto Leal dará la bienvenida a Juanma López Iturriaga.

Coincidirá desde hoy en el plató del conocido concurso con otras celebridades como la empresaria Nuria March, la actriz Carola Baletzena y el director de cine Manuel Velasco. Todos ellos ayudarán a los concursantes a acumular segundos en las diferentes pruebas, como la pista musical y la sopa de letras, y así poder enfrentarse al famoso rosco de Pasapalabra con relativa tranquilidad. Para ello, no tendrán más remedio que poner a prueba sus nervios, su cultura general y también su agudeza visual durante esta nueva tarde de mayo.

Juanma Iturriaga ha venido a #Pasapalabra a hacer una visita de rigor. 😂 ¡Nos encanta tenerte!



👉 Nos vemos a las 20:00 horas en @antena3com y @ATRESplayer https://t.co/5DEOrqb7JZ pic.twitter.com/s7jc1arbLd — Pasapalabra (@PasapalabraA3) May 16, 2022

Nacido el Bilbao en 1959 en Bilbao, con su 1,95 metros de altura estaba casi destinado a dedicarse al baloncesto. Jugó con varios equipos del País Vasco, y participó en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984, con la formación que consiguió la medalla de plata. A finales de los años 80 ficharía por el Real Madrid. En 1990 se retiraría en las filas del Cajabibao.

Tras su retirada del baloncesto de alta competición, Juanma encontró en la televisión la ventana perfecta para seguir vinculada a este deporte. Se estrenó en la pequeña pantalla con el programa Al Contraataque, y, tras él, llegaron otros espacios deportivos como El Friqui y No me digas que no te gusta el fútbol (un concurso que se emitió en laSexta) hasta ser el comentarista deportivo en varios Campeonatos Europeos y Mundiales.

Fuera del mundo deportivo ha brillado como presentador de programas de entretenimiento. Quizá las más conocidas son las Galas de Inocente, Inocente, a las que está vinculado desde 1992. Además, ha estado al frente de y como presentador de concursos y realities; él fue el presentador de Supervivientes en sus dos primeras ediciones emitidas en nuestro país, cuando se emitió en Telecinco con participantes anónimos. Luego vendrían otros formatos como El Rompecabezotas, Flash, el juego de las noticias y Crush: la pasta te aplasta. Su aventura televisiva más reciente en entretenimiento fue como colaborador en A partir de hoy en TVE.

Destacar además que Juanma López Iturriaga tiene publicados tres libros: Antes de que se me olvide (2010), Ahora que me acuerdo (2014) y Jugones en un tweet: 45 leyendas olímpicas (2021).

[Más información: Emma García niega la existencia de 'Pasapalabra' tras la confusión de una colaboradora]

Sigue los temas que te interesan