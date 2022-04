Paz Padilla reconoce que no era feliz en ‘Sálvame’: “Era un soldado, hacía lo que me tocaba”

Paz Padilla realizó ayer una esperada intervención en Cinco tenedores, el nuevo programa que ha lanzado #0 y que está presentado por Juanma Castaño y Miki Nadal, los ganadores de la última edición de MasterChef Celebrity. Y en su charla era de esperar que se abordase la salida de la actriz y presentadora de Sálvame, formato en el que ha estado al pie del cañón durante 13 años, y del que fue despedida el pasado mes de enero después de que abandonase el plató tras un enfrentamiento con Belén Esteban.

En su habitual línea de los últimos tiempos, Paz habló del ciclo de la vida y de todo lo que ha aprendido con la muerte de su marido y de su madre. “Lo que te viene en el universo hay que disfrutarlo cada instante, no hay que desperdiciar nada en la vida”, aseguraba la presentadora andaluza, que solo quiere rodearse “de gente buena y de buen rollo. No quiero conflictos, no quiero problemas y hago lo que me apetece ahora mismo, como es el teatro”, aseguraba, en referencia al montaje teatral ‘El humor de mi vida’.

Paz continuó después cargando contra Sálvame, aunque evitando decir el nombre del programa. “Aunque he trabajado siempre en un programa del mundo del corazón, no me ha interesado nunca la vida de la gente. Yo era un soldado. Hacía lo que me tocaba y si al día siguiente me ponían en otro programa, pues aprendería”, aseguraba la andaluza, que tras ser preguntada al respecto por Juanma Castaño, reconocía no ser feliz. “Que nosotros somos profesionales de esto, que soy actriz y presentadora. Presento un concurso, o un programa de cocina, pero, evidentemente, hacemos un personaje. No es que yo lo fuera, pero tenía claro que me ponía el traje de presentadora”, explicaba tanto a Castaño y Nadal como al resto de espectadores.

Juanma Castaño, que nunca ha sido muy amigo de la prensa del corazón, explicó que él a veces ha visto a gente llorando y que termina el programa muy mal, pero que vuelve al día siguiente. “Yo donde estoy incómodo no vuelvo, por mucho que me paguen. Es lo que has hecho tú, ¿no?”, le lanzó a Padilla. Ella no respondió con palabras, tan solo con un gesto que lo decía todo. “Yo estoy en un momento en mi vida que lo que quiero es paz y tranquilidad. Tengo 52 años, llevo muchos años trabajando y quiero ser feliz”, finalizaba.

[Más información: Los problemas de Telecinco por ir al borde de la ley: un programa perdido, otro en barbecho y otro investigado]

Sigue los temas que te interesan