Marta Riesco habla ahora de casarse con Antonio David Flores y tener hijos en ‘Viva la vida’

El pasado viernes el programa Ya son las ocho contó con una noticia del corazón exclusiva y jugosa: Marta Riesco, una de sus colaboradoras, anunciaba su ruptura con su pareja, Antonio David Flores. Aseguraba entonces haber aguantado mucho, haber recibido muchas críticas de compañeros incluso, y consideraba que era el momento de poner su amor propio por encima de todo. Dos días después, sin embargo, la misma protagonista de la historia volvía a utilizar la televisión para dar un paso hacia atrás en su decisión y abrir una puerta a la reconciliación.

Este domingo Marta visitó Viva la vida, no en calidad de periodista, sino de cantante, pues acaba de grabar de nuevo la canción ‘No tengas miedo’, con la que intentó representar a España en Eurovisión hace más de una década y que rescató BLUPER del olvido. Pero en lugar de hablar de su carrera artística, lo más interesante que contó Riesco estaba relacionado con su vida sentimental.

“Ayer pasé el peor día de mi vida, no me quería levantar de la cama”, explicó a Emma García, a la que relató cómo no ha hablado con Antonio David desde el viernes, y que tampoco lo ha intentado. “Es la primera vez que estamos tanto tiempo sin hablar”, aseguraba.

Ella ha dejado muy claras cuáles son las condiciones que son necesarias para retomar la relación, pues siente que no ocupa el sitio que le corresponde dentro de la vida del antaño guardia civil. “Yo nunca pensé que esto fuera a ocurrir, no me lo podía imaginar. Perdí la esperanza de que fuera a venir 10 minutos antes de que empezara el programa”, explicaba, en referencia a Ya son las ocho. Aquel día Marta iba a celebrar su cumpleaños, pero Antonio David no iba a estar presente. “Rocío Flores no tiene nada que ver con que no haya venido. El único culpable que hay es él. Para mí no es un motivo de peso”, aseguraba. Al concursante de Gran Hermano VIP no le había gustado algunas cosas que ella habría dicho, y ella saca pecho por su decisión. “Me arrepiento de haberme ilusionado y luchado por algo que no se ha producido”, lamentaba, relatando cómo esperaba que gracias a su cumpleaños se diese cierta normalidad a la relación que ambos tienen.

Marta siguió diciendo que está triste y dolida, y que ha aguantado carencias en su relación, pero abrió una puerta importante para volver juntos y hasta se ve pasando por el altar. “Él está enamoradísimo. A mí no me ha importado lo que se ha dicho de él porque estaba enamorada y he tirado para adelante con todo. Creo que quiere casarse conmigo y tener hijos, por lo que hemos hablado, yo sí quiero”, terminaba.

