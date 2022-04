Juan Echanove se rompe en el programa de Nuria Roca tras escuchar este testimonio

Juan Echanove visitó este domingo La Roca. El actor charló con Nuria Roca sobre 'Ser o no ser', la obra que dirige e interpreta en el Teatro La Latina, y no pudo contener la emoción al escuchar el testimonio de una actriz ucraniana que vive refugiada en un teatro y no ha dejado de trabajar a pesar de la invasión de Rusia a su país.

La joven Anabell asegura que "es importante hablar de comedias". "Cuando todo comenzó, nosotros pensamos para qué servía el teatro si ahora solo vale un arma para ir a combatir con el ejército", relató en el programa de laSexta. "Fue un momento de duda, pero nos dimos cuenta de que el arte, las comedias y todo lo que hacíamos antes en el teatro era más importante que eso. Todo este arte ha cobrado más valor".

Entre lágrimas, Echanove le ha enviado un cariñoso mensaje a la actriz. "Te mando un abrazo enorme. Soy incapaz de seguir hablando de comedia después de escuchar a Anabell, y también te digo que te deseo toda la suerte del mundo".

"Solo quiero decirte una cosa", proseguía el actor, "lo que sabemos hacer tú y yo, que somos intérpretes, es sobreponernos, perder a nuestros familiares y levantar el telón". "Ni Putin ni nadie va a acabar con vuestro teatro en Kiev. Espero de verdad conocerte algún día y darte un abrazo muy fuerte", sentenció.

🔴 El emocionante mensaje de Echanove a Anabell, actriz ucraniana que vive en los bajos de un teatro en Kiev. #LaRoca25 https://t.co/N0y1m05SGw pic.twitter.com/kShch00wD9 — La Roca (@LaRocaLaSexta) April 10, 2022

Tras el relato de la actriz ucraniana, el invitado reflexionó con Nuria Roca sobre la importancia del teatro: "Después de escuchar a esta compañera me doy cuenta de la importancia de la profesión a la que yo pertenezco. Me siento orgullosísimo de tener el privilegio de poder levantar un telón".

"Levantaré el telón con la absoluta seguridad de que todo está pendiente de un hilo, pero el teatro ha sobrevivido a todas las guerras y a todas las invasiones. Nosotros pasaremos, pero vendrán otras generaciones que plantarán cara a los nazis, también a los nazis que viven agazapados entre nosotros con una forma exterior parecida a la nuestra que nos hace pensar que igual no son tan malos, pero son malos", concluyó.

