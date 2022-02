Manu Ríos: "No me interesan los seguidores o marcas que me dejen de seguir por defender causas justas"

ATRESplayer PREMIUM estrena este domingo 27 de febrero su nueva ficción original: La edad de la ira. La plataforma de pago de Atresmedia suma así a su catálogo esta serie que retrata la adolescencia y aborda las complejidades que afectan a los jóvenes.

Manu Ríos, junto a Amaia Aberasturi, Daniel Ibáñez y Carlos Alcaide, interpreta a Marcos en esta producción, que cuenta con cuatro capítulos de 50 minutos de duración. El actor, cantante e influencer suma así un nuevo proyecto en la pequeña pantalla tras triunfar dando vida a Patrick en Élite.

Basada en la exitosa novela de Nando López y producida por Atresmedia Televisión en colaboración con Big Bang Media (THE MEDIAPRO STUDIO) y MASFICCIÓN, La edad de la ira busca mostrar una realidad social e invitar a la reflexión. Así lo confiesa a BLUPER el propio Manu Ríos, que asegura que ha aprendido mucho de su personaje, pero también del resto, cuyas distintas perspectivas de la misma historia se muestran en la serie.

La última vez que hablamos estabas grabando la serie. ¿Cómo ha ido el rodaje?

Estamos todos muy contentos con el resultado, creo que ha quedado una serie muy realista, muy natural y muy necesaria. Estamos muy contentos y con muchas ganas de que se pueda ver.

¿Crees que esta ficción rompe el concepto de serie juvenil?

Es una serie de adolescentes, pero está enfocada también a un público más adulto. Yo espero que cuando la gente termine de verla reflexione sobre lo que ha visto y pueda servir para avanzar y que haya un cambio.

¿Qué has aprendido de tu personaje?

No sólo he aprendido de Marcos, he aprendido de todos los personajes. Creo que todos tienen algo que aportar y una visión diferente de la historia. Es muy interesante cómo se cuenta y de Marcos he aprendido muchas cosas, he empatizado mucho con él y le tengo mucho cariño a su historia. De Sandra he aprendido la luz que tiene y lo generosa que es, lo buena amiga que es con Raúl...

En esta historia se observa cómo el entorno puede condicionar a una persona.

Sí, en la serie se ve la importancia que tiene el entorno familiar y lo que puede afectar. A Marcos le ha afectado mucho todo lo que ha vivido en casa desde pequeño y cómo cuando está creciendo le influye en su vida. Pero gracias a Sandra y a Raúl, que han crecido en un ambiente familiar mucho más sano, se puede apoyar mucho en ellos.

¿Crees que 'La edad de la ira' puede ayudar a personas que se puedan sentir identificadas con lo que ocurre?

Sí, es lo que queremos. El mensaje es motivador, con un toque de esperanza. Esperemos que mucha gente que no sepa cómo manejar la situación en la que está o que se sienta identificada con algún personaje de la serie pueda tener esta historia como referente y se pueda animar a pedir ayuda y a hablar de sus problemas.

Además de tratar asuntos como la homofobia en la ficción, también es importante que los personajes públicos os posicionéis en esos temas.

Sí, por supuesto. Al final tengo una responsabilidad de darle voz a estos temas. Siento que es lo necesario y tengo que aprovechar la exposición que puedo tener para aportar ese granito de arena y poder avanzar. Por eso me gusta formar parte de este proyecto, porque me aporta un crecimiento como actor, pero también a nivel personal y social.

¿En algún momento te ha preocupado perder seguidores o patrocinios por posicionarte en algún tema?

No, porque creo que si me posiciono en algo que considero que es justo y una marca cree que por eso no tiene que trabajar conmigo, igual es una marca o son seguidores que no son afines a mí y que tampoco me interesan.

Estás triunfando en la interpretación. ¿Te planteas volver al tema de la música?

Sí, no he tenido mucho tiempo por el tema de rodajes. Estaba enfocando mi energía en esto, pero ahora en cuanto sepa cómo organizarme empezaré con el tema de la música, porque es algo que también he hecho desde muy pequeño y no lo quiero dejar, sigue siendo una pasión. Igual pronto hay sorpresitas.

Una de esas sorpresas que esperan muchos de tus seguidores es una colaboración con Pol Granch, con quien compartes reparto en 'Élite'. ¿Hay novedades sobre ese tema?

No, la verdad es que no. Lo hablamos en su momento, pero al final cada uno tiene sus cosas y su trabajo y no hemos podido organizar nada.

En tu infancia te presentaste a varios talents y formaste parte de Parchís, que en primera etapa intentó representar a España en Eurovisión. Ahora que ha vuelto el Benidorm Fest, ¿te gustaría participar en un concurso así y representar a España en el certamen europeo?

No lo sé. Quién sabe, porque la vida da muchas vueltas. Ahora mismo no lo tengo en mente, la verdad, porque estoy centrado en otras cosas. Pero quién sabe, igual en unos años me apetece. Yo soy fan de Eurovisión y me encanta como espectador. He visto hasta Sanremo para ver quién va a representar a Italia. Muchos países llevan cosas muy guays y me encanta descubrir nueva música, pero animarme a ir yo no lo sé, tendría que verlo.

Ya que me dices que eres eurofán. ¿Qué te parece Chanel?

A mí me encanta. Es una tía a la que se le ve que tiene muchas tablas, que está formada y que es profesional. Independientemente de que te guste más o menos la canción, no le puedes quitar mérito a su talento. Le deseo toda la suerte y ojalá le vaya genial.

