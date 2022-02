¿Quién es Jero Garcia , el boxeador que acude de invitado a ‘Pasapalabra’?

La interpretación se convierte en una de las protagonistas esta tarde en el concurso Pasapalabra, de Antena 3. Y es que el presentador Roberto Leal dará la bienvenida, en calidad de invitado, a un deportista al que hemos visto muchas veces en la televisión: el boxeador Jero García.

No será el único famoso que eche una mano a los concursantes de Pasapalabra: con él estarán esta tarde la presentadora Ivonne Reyes, la modelo Paola Dominguín y el mago Jorge Blas.

Todos ellos pondrán a prueba su rapidez visual, sus nervios y su cultura general en las diferentes pruebas del formato, como la ‘pista musical’ o la sopa de letras.

Nacido en el madrileño barrio de Carabanchel en 1970, Jero García tuvo una adolescencia complicada, al vivir en un entorno donde había un gran mercado de droga. Sin embargo supo volcarse en el deporte para tener un futuro y consiguió ser campeón de España de boxeo, kick boxing y full contact.

En 2000 abre su propio gimnasio e inaugura su fundación de ayuda a la integración a través del deporte, becando y entrenando a niños en riesgo de exclusión, con problemas de conducta, y desarrolla una importante actividad en lucha activa contra el acoso escolar.

En el año 2015 da el salto televisivo y se convierte en el sustituto de Pedro García Aguado en el programa Hermano Mayor de Cuatro, en el que intenta reconducir por el buen camino a jóvenes conflictivos.

“Siempre he procurado ser yo mismo y amoldarme a cada caso, a cada chaval y a cada familia”, explicó en una entrevista para BLUPER sobre este trabajo televisivo.“Hay uno de los casos en los que yo nunca había visto tal nivel de violencia. Me he llegado a encontrar una pistola”, aseguró, de cara al estreno de su tercera temporada como coach en este formato, en el que estuvo hasta 2017. Ese mismo año publica sus memorias, bajo el título ‘El boxeo es vida, vive duro’.

Más allá de Hermano Mayor, la carrera en la pequeña pantalla de Jero García también incluye pequeños papeles como actor en series como Aquí no hay quien viva, Periodistas, La fuga o Cuéntame cómo pasó. En cine ha trabajado en las películas A golpes y El crack cero.

