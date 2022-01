'Entrevías' podrá verse en Netflix 48 horas después de su estreno en abierto en Telecinco

Misterio resuelto. Entrevías, la tercera serie de Mediaset España en colaboración con Aitor Gabilondo (Vivir sin permiso) y protagonizada por José Coronado, también podrá verse en Netflix, como así pasó precisamente con Vivir sin permiso, la última ficción del grupo que se estrenó de forma exclusiva en abierto.

Así lo ha confirmado este lunes a BLUPER el consejero delegado de Mediaset España, Paolo Vasile, durante la rueda de prensa de presentación de la serie. "La combinación comercial de esta serie es con Netflix. La tendrá como ventana exclusiva de pago después de nuestra ventana exclusiva en abierto", ha confirmado el directivo italiano. Cada capítulo de la serie se colgará en la plataforma 48 después de su estreno en Telecinco.

"Los acuerdos comerciales se hacen en dos y depende de la voluntad de las partes. Hemos hecho muchos acuerdos con plataformas que han estrenado las series antes. Pero a Netflix le interesaba esta fórmula. A nosotros va bien porque es una manera de experimentar porque nunca sabremos cuánto le da o le quita", ha añadido.

En este sentido, Vasile defiende que no es un tema de protección el estrenar antes en abierto. "La televisión es una industria y cada operación tiene que tener un sentido industrial. La combinación de las cosas hace que se pueda hacer o no. En el cine, por ejemplo, se hace una película porque te gusta el guión, porque encuentras a los actores, al director y, por supuesto, la combinación económica financiera. Entiendo que pueda parecer algo cínico, pero si no la empresa no sigue adelante", comenta.

"Nosotros esperamos que vaya bien como siempre nos ha ido con Coronado y Aitor. No lo consideramos un experimento. Lo importante era cuadrarla desde el punto de vista empresarial. Si las cosas no cuadran, no cuadran y se quedan en un sueño o fracaso empresarial. No creo que pasar por una plataforma tenga un efecto muy grande sobre el resultado de una serie. Sí que la presencia de cuatro o cinco plataformas con una oferta inmensa y buena de ficción ha modificado la relación entre el público y la ficción en la televisión generalista. No lo veo como un hecho puntual. La gente que le gusta la ficción tiene una disponibilidad completa de ver todos los capítulos, cosa que en la lineal no da. Por eso intentamos siempre que nuestra ficción sea un evento", ha concluido.

Asimismo ha explicado que Entrevías es una buena opción para estrenar primero en abierto porque "una ficción en abierto tiene que tener algo pop. En las plataformas pueden ir productos más de nicho, más sofisticados, más oscuros, en blanco y negro, con subtitulados en húngaro, para un público más determinado. Como televisión en abierto tenemos la obligación con la empresa de hacer cosas que sean pop".

En cuanto al hecho de que la serie se emite a partir de las 22:40 horas, algo que ha sido criticado por los espectadores, Vasile se ha reafirmado en que "el horario es el horario de nuestro prime time. Nada nuevo. Cuando tenemos programas muy largos empezamos antes para evitar que cuando termina el programa, la gente vaya directamente a trabajar".

Sigue los temas que te interesan