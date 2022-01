'Entrevías', la última bala de Telecinco para intentar triunfar con ficción en abierto

Habría que trasladarse hasta enero de 2020 para encontrar una serie de Mediaset España que se estrenase exclusivamente en abierto en Telecinco. Era Vivir sin permiso, la ficción protagonizada por José Coronado sobre el narcotráfico gallego y el alzheimer.

Desde entonces, todas las ficciones que ha estrenado el grupo han pasado primero por alguna de la plataforma de streaming. De hecho, estando en emisión esta serie, Mediaset España anunciaba una serie de acuerdos mediante los cuáles cuatro de sus futuras ficciones (El Pueblo, Madres, Señoras del (h)AMPA, Caronte) se emitirían primero en Amazon Prime Video. Después se sumarían dos más, La que se avecina y Desaparecidos.

“Es una política de convivencia, de hacer un camino juntos. Y los hechos demuestran que podemos ser complementarios”, comentaba el director general de Contenidos de Mediaset España, Manuel Villanueva, en clara referencia al buen funcionamiento de El Pueblo y Vivir sin permiso a pesar de poder verse en plataformas.

Sin embargo, esa política de convivencia duró poco. Todas estas series que llegaron a Telecinco después de su emisión en Prime Video no obtuvieron los datos esperados y Mediaset tuvo que relegarlas a Cuatro para no perjudicar su media mensual.

El caso más impactante fue el de El Pueblo. Y es que, después de demostrar en 2020 que una ficción podía triunfar en lineal, aunque se hubiera emitido antes en una plataforma de streaming, su segunda temporada perdió la mitad de la audiencia.

En ello tuvo mucho que ver, no obstante, el maltrato al que sometió la cadena a la ficción, retrasando su estreno de febrero de 2021 a septiembre del mismo año ya que Mediaset optó por dar cabida en su parrilla a la turca Love is in the air.

"Se supone que la emitían en febrero... pero la maldición turca nos está dejando sin espacio. Una pena", contestó su creador, Alberto Caballero, a una seguidora que le preguntó cuando llegarían los nuevos capítulos de la ficción ya que durante semanas se había estado promocionando su estreno.

Con estos antecedentes no es de extrañar que Telecinco haya decidido que su nueva serie, Entrevías, también protagonizada por José Coronado y con un maestro de la ficción en abierto, Aitor Gabilondo (El Príncipe, Patria), vaya a estrenarse en exclusiva en abierto antes de su paso por plataformas.

Va a ser entonces un buen momento para testar si el público quiere seguir consumiendo ficción en abierto, como ya ha quedado demostrado recientemente con series como La cocinera de Castamar o ahora con Mentiras.

Mediaset, además, se juega mucho en estos momentos en los que Telecinco vive una serie crisis de audiencia que le ha llevado a perder el liderazgo en seis de los últimos siete meses, y en los que en su parrilla se encuentra con poca variedad con hasta cinco noches de realities.

El buen funcionamiento de Entrevías le llevaría a seguir apostando por series que tengan buen encaje en el abierto y que luego puedan tener una segunda vida en plataformas. De lo contrario, su modelo parece dirigido a producir series para terceros, reservándose el derecho a emitirlas después en abierto.

