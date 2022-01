Terelu Campos vuelve a 'Sálvame' para presentar una nueva versión del 'Limón' junto a María Patiño

Sálvame ha comenzado el año implantando algunos cambios para tratar de recuperar fuerza y salir de la crisis de audiencia que vive, la más grave de su historia. El programa de Telecinco ha vuelto a instalarse en el surrealismo y el humor que parecía haber perdido, pero parece que las novedades más sorprendentes están por llegar.

Uno de esos cambios pasa por el regreso de Terelu Campos al magacín vespertino. Mediaset ha anunciado que la colaboradora de Viva la vida ha cerrado su fichaje por La Fábrica de la Tele para ponerse al frente de Sálvame Lemon Tea, una renovada versión de Sálvame Limón.

La hija de María Teresa Campos hará tándem con María Patiño para presentar la primera parte del programa de Telecinco. Así, el Limón cambiará por completo su dinámica y rememorará los tiempos de Aquí hay tomate, con las dos comunicadoras dando paso a vídeos en los que se repasará la actualidad del corazón con el toque ácido e irónico que caracterizaba a aquel programa.

El regreso de Terelu a Sálvame ha estado sobre la mesa de la productora desde hace varios meses. El programa y la excolaboradora han ido limando asperezas con el paso del tiempo. De hecho, Campos no dudaba en dedicar un cariñoso mensaje en su blog de Lecturas al formato en el que trabajó: "Echando la vista atrás, prefiero quedarme con lo bueno y quiero hacer un reconocimiento a los que cada día sacan adelante un programa líder. Hablo del equipo que el público no ve y que, incluso, no tiene cara para muchos de los colaboradores", escribió.

Pese a que aquel mensaje molestó a algunos colaboradores que entendieron que Terelu señalaba a la dirección del programa, la propia colaboradora entró en directo en Sálvame para explicar sus palabras y dejó la puerta abierta a regresar algún día al espacio. "La palabra nunca es muy fea, no creo en eso en la vida. La vida no sabes dónde te va a llevar, es ponerse barreras y la vida es suficientemente fastidiosa".

Ahora esa vuelta es inminente y lo hará, además, de la mano de María Patiño, quien precisamente tomó el relevo a Terelu como sustituta de Jorge Javier Vázquez en el Deluxe durante las vacaciones del catalán en 2014, una noticia que pilló por sorpresa a los espectadores y a la propia afectada.

