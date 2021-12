Los intentos españoles de los niños de Eurovisión Junior de volver al Festival como adultos

Durante el Festival de Eurovisión 2021 una de las favoritas para alzarse con el micrófono de oro era la maltesa Destiny. Y no era para menos: su canción era muy pegadiza, ella tenía un carisma arrollador, y además, la joven de entonces 18 años ya sabía lo que era ganar un Festival: ella fue la vencedora de Eurovisión Junior en su edición de 2015.

En Eurovisión hemos visto en muchas ocasiones a jóvenes cantantes que anteriormente habían pasado por el Junior, aunque en España esto todavía no ha sucedido, si bien hemos tenido algunos intentos, como por ejemplo, María Isabel.

En el año 2004 esta onubense cautivó a Europa con su canción ‘Antes muerta que sencilla’ y la encumbró de forma automática. La pequeña pasó de ser una niña anónima a una estrella que presentó programas como Los Lunnis, protagonizó una película, sacó varios discos y hasta tuvo una línea de juguetes.

En el año 2015 María Isabel regresaba a la música, ya adulta, después de unos años de silencio, y en 2016 participó en la preselección española para ir a Eurovisión, y que tuvo el título de Objetivo Eurovisión. Su propuesta fue ‘La vida es solo una’, una canción optimista con aires españoles y latinos. “Tengo recuerdos buenísimos de Eurovisión, es lo mejor que me ha pasado en mi vida y mi sueño es poder volver a revivir aquel momento”, diría entonces a RTVE.

Ese sueño quedó truncado por los votos de un jurado internacional, uno español y otro del público. Durante el programa quedó en cuarta posición sobre seis participantes. La ganadora fue Barei con ‘Say yay’, que luego quedó en puesto 22 en Eurovisión con 77 puntos.

María Isabel tuvo la suerte de llegar a la gala final de Televisión Española; otros artistas del Junior no han tenido esa suerte. Y eso lo sabe bien Dani Fernández, quien fue a Eurovisión Junior en 2006 con el tema ‘Te doy mi voz’, y que fue la última participación de España en el concurso hasta su regreso en 2019 con Melani.

Un par de años más tarde participó en una preselección de Eurovisión de adultos, en 2008, con el tema ‘Ángel travieso’ en solitario, que no llegó a la gala televisada que ganó Chikilicuatre. Y luego quedó finalista en Destino Eurovisión con el grupo Auryn, con el cual estuvo varios años logrando grandes éxitos. Uno de sus compañeros de esa boy band fue Blas Cantó, nuestro representante en 2021, y que de pequeño fue compañero de María Isabel en el programa Eurojunior.

No todos los chicos que han ido a Eurovisión Junior tienen intención de ir a Eurovisión en su versión adulta, por supuesto. Por ejemplo, Sergio, nuestro primer representante, permanece alejado de la industria musical. Otros, como Antonio José, han dicho en repetidas ocasiones que no está entre sus planes volver a competir. “No es una de mis ideas, de mis prioridades, no cabe dentro de mi pensamiento ahora mismo”, aseguró en 2018 en una entrevista. Para Antonio José Eurovisión es algo que “está muy lejano. ¿Si me llamaran? No creo, mi carrera está enfocada hacia otro lado. Que no, ahora mismo no”, insistió.

Su falta de interés en aquel momento por Eurovisión no impedía que fuese uno de los artistas favoritos de los seguidores del Festival, y quedó décimo en la encuesta de la elección interna del portal Eurovision-Spain.

Incluso el propio Dani Fernández parece que no repetiría experiencia festivalera. Tras la participación de Blas Cantó dijo en Los 40 que “Eurovisión es lo que es, y todos sabemos ya a lo que vamos. Yo creo que él se tiene que quedar con que lo cantó bien porque todo el mundo sabemos la calidad vocal que tiene Blas y simplemente que se quede con eso. No podemos cambiar las cosas, no podemos cambiar el resultado, así que se quede con lo bueno y lo bonito, que es estar allí muchos días con su equipo, con su gente, con todo el cariño que seguramente le han dado. Y que se quede con eso. Ahora a pensar en su carrera a partir de ahora y que disfrute de la música. Él es una persona que disfruta de la música y es lo que hay que hacer”.

De los nuevos y jóvenes artistas que han ido a Eurovisión Junior representando a España destaca Melani García, que en 2019 consiguió un tercer puesto con la canción ‘Marte’. La valenciana se ha declarado siempre seguidora del Festival, y no sería de extrañar que una vez cumpla los 16 (la edad mínima para participar) se anime a presentar un tema a Televisión Española, o que incluso que sea elegida de forma interna. Y es que la cantante es una entusiasta de Eurovisión, tal como ha manifestado en muchas ocasiones.

