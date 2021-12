Antonio Garrido: "Me lo paso bien presentando, pero sólo me ofrecen programas de cotilleo y no me gusta"

Los Protegidos: el regreso estrena este domingo el cuarto y último capítulo de su primera temporada. Los fans de la serie podrán ver en ATRESplayer PREMIUM el desenlace de esta primera tanda de episodios con la tranquilidad de que no será la última, pues hace apenas unos días la plataforma de pago de Atresmedia anunciaba en un multitudinario evento que ha renovado la ficción por una temporada más.

Los seguidores de la serie nunca aceptaron su final y llevaban diez años reclamando un regreso que ahora se ha materializado. Ahora los miembros de la familia Castillo Rey han cambiado, igual que lo han hecho los actores que les interpretan, especialmente aquellos que eran niños al inicio de esta exitosa historia.

Pero si hay algo que ha seguido intacto en esta década es el cariño de los espectadores a la serie y a sus protagonistas. Así lo narran a BLUPER Antonio Garrido, quien da vida a Mario Montero, y Mario Marzo, que interpreta al joven Lucas.

¿Cómo habéis vivido este regreso de 'Los Protegidos'?

Mario Marzo: Ha sido una locura. 'Los Protegidos' no fue una serie al uso, marcó a muchísima gente que le tenía mucho cariño y nos lo ha trasladado a nosotros desde hace diez años, día tras día nos han recordado, nos han seguido llamando por el nombre de nuestros personajes...

Antonio Garrido: Además, es muy gratificante volver a encontrarte con la que ha sido tu familia en la ficción, que después se convierte en tu familia de verdad. Volver a verles ha sido muy divertido, muy reconfortante y muy excitante.

Yo he cambiado en que tengo más canas en la barba, pero pasé de trabajar con niños a trabajar con actores profesionales. La diferencia básica es que en las primeras temporadas el que tenía que tirar del carro era yo, mientras que en esta temporada ha sido al revés: ellos tiraban del carro y yo me dedicaba a verlos y a disfrutar de cómo han aprendido y evolucionado.

¿Tuvísteis dudas a la hora de aceptar retomar vuestros personajes en 'Los Protegidos'?

M.M.: Yo no tuve dudas. He sido un fanático de la serie desde que comenzó y todo este tiempo le he guardado muchísimo cariño, porque fue mi primer trabajo, mi primer paso en el mundo de la interpretación... Entonces lo he guardado en un cajón especial, con un cariño que le tengo a muy pocas cosas. En este momento de tantos remakes en España y fuera, yo empecé a pensar "¿y si vuelven 'Los Protegidos'?". Lo pensaba con cariño y con ilusión de volver a hacer de Lucas.

A.G.: Yo le tengo mucho cariño a esta serie, pero soy de los que piensan que lo hecho, hecho está. Habíamos hecho tres temporadas muy bonitas, terminó de una forma quizás precipitada, pero eso no es cuestión nuestra y yo consideraba que había que pasar a otra cosa. Sin embargo, cuando me lo propusieron me hizo mucha ilusión volver a reencontrarme con todos ellos.

¿Y por qué decidiste aceptar volver a pesar de que pensabas que había que pasar página?

A.G.: Porque me apetecía mucho descubrir cómo había evolucionado todo y cómo habíamos cambiado. Y en lo personal, a mí esta gente me sigue llamando "papá" 12 años después, incluso en la vida real. Volverme a reencontrar con todos ellos y estar juntos en el día a día, ¿hay mejor excusa que esa?

'Los Protegidos' regresan 10 años después con cuatro episodios en ATRESplayer PREMIUM. Atresmedia

¿En qué han cambiado vuestros personajes en estos 10 años?

M.M.: Una de las cosas más especiales que tiene este regreso es que es coherente con los personajes y con la historia de cada uno. En el caso de Lucas, siempre ha sido una persona muy solitaria, muy introspectiva, sigue siendo tímido y eso le ha llevado 10 años después a ser solitario, a estar centrado en su carrera y a dejar los poderes atrás. Esto pasa un poco con todos los personajes.

A.G.: A Mario la vida le ha ido a peor. Siempre pasa cuando a un padre se le van de casa sus hijos y cada uno va tirando por su lado. Pero también se convierte en un maravilloso reto, que es el de unirnos a todos otra vez.

Mario, Antonio dijo en la presentación de la serie que los niños de la serie jugábais a ser actores. ¿Ahora te consideras actor?

A.G.: Te lo digo yo: es un actorazo como la copa de un pino.

M.M.: Justo antes de empezar a grabar yo me hacía esta pregunta, me decía "¿cómo voy a hacer esto? ¿Dónde estaba lo que sabía?". Pero luego me he sentido muy cómodo viendo las ganas que tenía de trabajar, de estudiar y de darle vueltas a las cosas. De joven no tenía ni idea, así que estoy muy orgulloso de que ahora realmente he querido comerme el coco desde el primer momento y hacer un trabajo que creo que sí es de actor.

Mario Marzo interpreta a Lucas en 'Los Protegidos: el regreso'. Gtres

En estos años has seguido formándote como músico y en la serie tienes la oportunidad de tocar el piano en una escena muy emotiva. ¿Cómo lo viviste?

M.M.: Poder tocar el piano en la serie es un regalo. Más allá de la anécdota de que Lucas toque el piano, para mí como Mario Marzo grabar en un teatro como el Calderón con un equipo de 70 personas, con tres cámaras, sonido, iluminación... Eso era impensable, es un sueño, es algo que no hace nadie dentro de la música clásica. Más allá de que Lucas toque la música de 'Los Protegidos' en el primer capítulo, eso es Mario Marzo, que se ha estudiado una pieza y la está grabando para la televisión, con tanta gente atenta eso. Es algo que no suele pasar dentro de la música clásica.

Antonio, ¿te gustaría volver a la televisión como presentador?

A.G.: Yo cuando presento me lo paso muy bien, me divierto mucho y me sale fácil hacerlo. Lo que pasa es que hasta ahora las propuestas que ha habido no son de programas que me gusten. El entretenimiento ha cambiado un poco y te ofrecen cosas que no son entretenimiento, que son cotilleo. A mí eso no me interesa, pero si hubiera algo divertido y entretenido lo haría, porque me lo paso muy bien.

M.M.: 'Los Protegidos, el concurso' (ríe).

A.G.: Por ejemplo. "¿Qué poder trae usted?".

