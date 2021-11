‘Sálvame’ trata a Cristina La Veneno en masculino en el quinto aniversario de su muerte

El 9 de noviembre de 2016 fallecía en un accidente doméstico Cristina Ortiz, conocida popularmente como Cristina La Veneno, a quien conocimos gracias a la televisión de los años 90 a través del programa Esta noche cruzamos el Mississippi. Una mujer transexual que hizo de su sentido del humor y de su genio sus principales señas de identidad, y que popularizó coletillas como “¡digo!”.

Por ello, el programa Sálvame quiso recordar la figura de Cristina, pero lo hizo de una forma totalmente desacertada, pues trataron a la intérprete de ‘Veneno pa tu piel’ en masculino en muchas ocasiones, incluso en los rótulos del programa.

Sálvame conectó con Trini, hermana de Cristina, que en su línea habitual se negó a hablar de la difunta como una mujer, y prácticamente todo el rato se refería a ella en masculino, llamándola Joselito, en referencia al nombre con el que Cristina fue inscrita en su nacimiento. Jorge Javier Vázquez, presentador de Sálvame este martes, le pidió por favor que hablase de Cristina en femenino porque “luego hay mucho revuelo”, pero la invitada, que conectó a distancia, se negó a aceptar, una vez más, la identidad de género de Cristina. “Pues lo siento mucho que haya mucho revuelo pero tienen que respetarme a mí también. Para muchos será mi hermana. Pero hasta la canción que pusieron en la serie dice Joselito, Cristina la Veneno. Yo no entiendo por qué no aceptan que llame a mi hermana como me de la gana que estoy en mi derecho”, decía la andaluza.

Trini explicó que quiere subastar unos trajes de Cristina para hacerle una estatua en el barrio de Chueca, si bien no cuenta con los permisos adecuados para instalar la misma, y criticó la actual placa que hay en memoria de La Veneno en el Parque del Oeste porque dice que es un lugar al que va la gente a orinar. Del mismo modo, sutilmente, Trini dejó caer que le gustaría ir a Supervivientes, abriéndose así una puerta al universo de los realities y del mundo del corazón de Mediaset.

Sálvame erró por completo con este homenaje a La Veneno. Para recordarla no hacía falta traer a un familiar que hable de ella en masculino. Jorge Javier la quería corregir, sí, pero tampoco se esforzó mucho en modificar su discurso, su petición parecía más un escudo para las críticas (que llegaron en Twitter y por cientos) que una forma de velar por la dignidad de la difunta Cristina. También podrían haberse ahorrado esos rótulos en los que se recogían las palabras de Trini hablando de su “hermano Joselito”, por muy sensacionalista que pueda quedar el resultado.

Y por supuesto, habría sido interesante darle cariño a Cristina Sánchez, allá donde esté, a través de algún vídeo bonito, sin salseo. Porque en lugar de eso metieron imágenes de tan mal gusto como Belén Esteban disfrazada de Cristina La Veneno con heridas y puñaladas, tal como lució en el programa hace un par de semanas por Halloween.

