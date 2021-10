Muere a los 66 años la vedette Laura Frenchkiss, Rocío en la serie ‘Veneno’

Una de las actrices de la serie Veneno ha muerto este fin de semana. Y es que Laura Frenchkiss, quien interpretó el personaje de Rocío, amiga de Cristina La Veneno, nos ha dejado a los 66 años, según han anunciado Suma Content, la nueva productora de Javier Calvo y Javier Ambrossi, creadores de Veneno. “Sentimos mucho el fallecimiento de Laura Frenchkiss, inolvidable Rocío en ‘Veneno’”, decían a través de las redes sociales.

Ambrossi ha dicho que era “la más divertida, trabajadora y buena”, mientras que Javier Calvo destacó que Laura fue “una maravillosa artista y compañera”. Jedet, Daniela Santiago e Isabel Torres, quienes encarnan a La Veneno en la serie de Atresmedia, también han expresado en redes su tristeza por el fallecimiento de su compañera de reparto.

Imágenes de las redes sociales de Isabel Torres y Daniel Santiago

Según recoge Diario Sur, Laura García Soroa, nombre real de la artista, se desvaneció en plena calle probablemente como consecuencia de un infarto, sin que los servicios médicos pudieran hacer nada por salvarle la vida.

Al igual que Cristina Ortiz La Veneno, Laura Frenchkiss ejerció la prostitución en el famoso Parque del Oeste de Madrid durante la década de los 90. En sus últimos años vivió afincada en la ciudad de Torremolinos, en Málaga, donde estuvo trabajando como vedette, profesión que ya tuvo durante los años 70. “Sobreviví a Franco, al crack y al sida” era su descripción en su perfil de Instagram.

En la capital costasoleña recibía muchas muestras de cariño. En una entrevista en el año 2019 para el canal de YouTube Lo que dice Kevin explicaba contenta que en Torremolinos “todo el mundo me quiere, soy educada y la gente me trata muy bien. Los fans se vuelven locos, y tengo un montón de fans que me llaman de toda España”.

