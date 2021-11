Isabel Díaz Ayuso sorprende en ‘El Hormiguero’: “Julio Iglesias es mi otro rey”

La presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso acudió anoche como invitada a El Hormiguero para hablar por primera vez con Pablo Motos. En su llegada la mandataria fue recibida como una auténtica estrella, con el público gritando “presidenta, presidenta” mientras sonaba Depeche Mode, uno de sus grupos favoritos. “Este recibimiento no se lo suelen hacer a todos los políticos, también te digo”, le decía el presentador . “Yo soy muy llorica, a ver si vamos a empezar ahí con la lágrima fácil”, ha advertido la política.

Durante el programa se despachó hablando de política y de algunos líderes de otros partidos. “No se puede decir que esté especialmente contenta con Sánchez”, decía sobre el presidente del Gobierno, del que aseguró que “cuando te habla sabes que te miente constantemente”. “A Teodoro García Egea le tengo bloqueado en un teléfono, en otro no” fue otro de las menciones que hizo a líderes políticos, en este caso de su mismo partido.

Sobre la crisis de la pandemia y las 8.000 muertes en residencias aseguró que las decisiones en los geriátricos la tomaron sanitarios y que negó abrir una investigación porque murió mucha gente no solo en la Comunidad de Madrid y que “se trató a cada cadáver con cariño y con respeto”. También insistió en que “nos pusieron un estado de alarma que se demostraron que era falso”.

Durante la visita a El Hormiguero Isabel Díaz Ayuso quiso que el público conociese algunos aspectos de su vida más personal, como por ejemplo su admiración hacia el cantante Julio Iglesias. “Para mí él es mi otro rey. Lo adoro”, revelaba. Del mismo modo, contó cómo fue su juventud. “Yo me independicé muy joven. A los 22 años. Yo me marché de casa como becaria sin apenas cobrar nada. Me fui con una mano delante y otra detrás a compartir piso con gente desconocida, me fui a vivir fuera y he viajado por muchos sitios”, narraba.

Sobre sus rutinas de ejercicios explicó que hace “carrera, hago ejercicio y hago boxeo y lo que hago es mirar para adelante” y que “siempre he querido hacer todo por mí misma. Estoy acostumbrada a empezar de cero, a encontrarme con dificultades…”. Además, explicó que hay algunas cosas que hace sin guardaespaldas. “A veces digo vamos a tirar la casa por la ventana y me voy al Carrefour. También voy sola por el barrio. A mí me gusta mucho ese punto callejero… andar por Madrid”.

