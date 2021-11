Antonio Mercero recuerda la muerte de Chanquete en ‘El Hormiguero’: “Mi padre me protegió”

Este miércoles El Hormiguero recibió una triple visita: Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero, quienes han ganado el Premio Planeta con su novela 'La Bestia' bajo el pseudónimo de Carmen Mola.

Durante el encuentro Pablo Motos quiso saber por qué eligieron ese nombre artístico. “Porque tres nombres en una portada queda muy feo, no cabe”, dijo Antonio Mercero, hijo del famoso director y guionista de cine y televisión. “Estábamos en un bar, pensamos que un nombre de mujer era lo más ajeno a nosotros, uno dijo Carmen y otro contestó: Mola, pues Carmen Mola”, matizó Jorge Díaz.

Según relataron los invitados, escribir a seis manos es algo complicado, y que para ello tienen que “dejar el ego en la puerta antes de entrar”. “Somos democráticos, si algo no convence somos tres”, aseguró Martínez en ese sentido, mientras que Jorge Díaz reconocía que él intentaba mandar, pero que no le dejan sus compañeros.

Antes de que se descubriera, no sin polémica, que Carmen Mola no era una mujer, sino tres hombres, se apuntaron todo tipo de nombres sobre la identidad de la autoría. “Llegaron a decir que era la reina Letizia, a vosotros: ¿Qué teoría os gustó más?”, preguntó Pablo Motos Motos. En ese sentido, los invitados respondieron que les gustó cuando dijeron que Manuela Carmena era Carmen Mola.

Además de novelistas, Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero trabajan como guionistas, y sobre este último, Motos recordó que sus primeros trabajos fueron en la emblemática serie Farmacia de guardia. Así, le preguntó si él fue el autor de la popular frase “para dentro, Romerales”, algo que con humor Mercero negó. “Pero escribí muchas veces esa frase”, reconocía.

Del mismo modo, el valenciano le quiso preguntar por sus recuerdos en la popular serie Verano Azul, dirigida por su padre, también llamado Antonio Mercero, y sobre si él supo antes que nadie que moría el personaje de Chanquete. “Yo me enteré a la vez, mi padre ahí me protegió. Yo no sabía nada de la serie, vi un poquito del rodaje, pero no sabía nada”, reconoció el guionista.

