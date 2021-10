María Jesús Ruiz ataca a Alba Carrillo por hablar más en redes que en el plató de ‘Secret Story’

Alba Carrillo se está convirtiendo en una de las mayores protagonistas de Secret Story, y eso que ella no concursa dentro de La casa de los secretos, sino que es una simple defensora de su madre, Lucía Pariente. No hay día en la que no pelee con otra persona de forma acalorada, que acuse a la organización de manipulación o que directamente se enfade y se vaya.

En la actualidad, la modelo tiene un nuevo frente abierto. Y es que choca y mucho con la que fuese miss España María Jesús Ruiz, comentarista de Secret Story y ganadora de GH DÚO. Hace unos días Ruiz llamó a Lucía Pariente Lucifer Pariente (tal como han hecho en el pasado Jorge Javier Vázquez y tantos otros), lo que hizo a Alba Carrillo saltar. Por eso la tensión entre Alba y María Jesús este martes estaba patente, nada más empezar el programa.

En un momento de la gala el presentador Carlos Sobera quiso saber si tenía algo que decir sobre aquel comentario de María Jesús Ruiz, pues a través de Twitter ya había dicho que “¿Colaborar es tener que llamar Lucifer? Yo colaboré en su Casa fuerte y nunca llamé a su madre cateta, por ejemplo. No es necesario decir Lucifer para colaborar. Me quedo con la sorpresa de mi madre y no con las que buscan minutos de gloria por leer en Twitter”.

Sin embargo, al tenerla enfrente, Alba Carrillo prefirió pasar página. Y María Jesús Ruiz, en lugar de dejar el agua correr, echó más leña al fuego diciendo que Alba es “más valiente a través de las redes sociales”. “No te voy a dar ni un minuto de gloria, lo que dije lo mantengo”, le respondió Alba, quien tachó de poco objetiva a María Jesús Ruiz.

“La que comenta con total cobardía a través de las redes sociales eres tú, que no te atreves ni a mirarme a la cara”, continuó atacando María Jesús Ruiz, cuya afirmación bien podría servir para el mensaje de Twitter sobre Lucifer, pero también para la vez que acusó al programa de manipular.

Ante tal hecho, Carrillo dejó de mirar a María Jesús, porque le importaba “una mierda”, pero luego volvió a desplegar sus armas. “Tú no tienes trabajo nada más que aquí y yo sí, no tengo porqué ponerme a tu altura. No voy a darte más duro porque puedo, pero no quiero. Me meto con lo que me sale del pie, igual que tú. No tengo por qué aguantar que tú llames Lucifer a mi madre”, reprochó la hija de Lucía Pariente. “Mi trabajo me lo da la audiencia, tengo una vida muy plena y muy feliz de la que me siento orgullosa, y cuando vengo a comentar un reality, lo hago con valentía”, le respondía la miss, que se vio obligada a aparcar el tema para que Carlos Sobera pudiera dar paso a un vídeo.

