Cuando Bertín Osborne alababa la “gran humanidad” del Papa Francisco en ‘Mi casa es la tuya’

¿Se imaginan al Papa Francisco como invitado del programa de Bertín Osborne en Canal Sur? No, ¿verdad? El propio Bertín tampoco, y no porque logísticamente pueda parecer difícil llevar al pontífice hasta la televisión andaluza. Esta semana Osborne estaba de promoción en Telemadrid (se va a reemitir en la autonómica de la capital El show de Bertín) y dijo que no entrevistaría al Papa “ni matao”. “Vamos, yo no le pienso invitar, o sea, que no va a venir. No lo puedo ni ver”, decía el presentador.

La animadversión de Bertín hacia el argentino tiene una razón política. “Es que no lo puedo ni ver porque es un bocazas y no hace más que lanzar estupideces. Me parece que es una catástrofe de Papa” decía primero. “Ya la empezó liando en Venezuela y ahora la termina liando en España, no puedo ni verle”, añadía después.

El también conductor de Mi casa es la tuya hacía referencia quizá a la vez que el pasado mes de abril Francisco dijo: “Pido que, entre todos, recuperemos esa Venezuela en la que todos sepan que caben, en la que todos pueden encontrar un futuro. Y pido al Señor que ninguna intervención de afuera les impida caminar este camino de unidad nacional”. Y es que Bertín ha cargado muchas veces contra el Gobierno de Nicolás Maduro, por ejemplo, cuando dijo en una entrevista en ABC que “lo de Venezuela” va “a acabar a tiros. Lamentablemente no hay otra solución”.

Resulta llamativo que alguien tan religioso como Bertín Osborne cargue contra el máximo mandatario de la Iglesia Católica. Él, que alzó la voz contra Unidas Podemos cuando el partido propuso eliminar la retransmisión de la santa misa de la programación de RTVE.

“Me gusta entrar en la iglesia, soy creyente a mi manera. Soy de los que creo que la misa la lleva uno por dentro. Me gusta entrar de vez en cuando en una y la propuesta de retirarla de televisión es más un afán de acabar con la España que todos hemos mamado, que un ataque exclusivamente religioso”, aseguró en unas declaraciones de nuevo para ABC.

Además, si tiramos de hemeroteca, comprobaremos que hace no tanto tiempo Bertín Osborne hablaba muy bien del Papa Francisco en su otro programa de televisión, el mencionado Mi casa es la tuya, de Telecinco. En la entrega navideña del año 2017, Osborne estaba hablando con el padre Ángel y el cantante confesó que a Francisco “no le tenía demasiado cariño” precisamente “por su actuación en Venezuela”. “Pero me ha demostrado que es una persona de una gran humanidad”, decía a continuación, en un discurso que sirvió para contar su experiencia.

Así, el de ‘Buenas noches, señora’ explicó que tiene un sobrino llamado Rodrigo que entonces tenía 17 años y padecía cáncer, y que casualmente “su padre es muy amigo de una chica argentina que fue compañera, y es amiga, del Papa Francisco”. Esta persona sugirió al Papa telefonear al chico enfermo. “El Papa llamó a mi sobrino, Rodrigo, pero este no contestó al teléfono al ver un número raro que no conocía en la pantalla”, explicó Bertín, y entonces Francisco le dijo a esa amiga que no había logrado que le respondieran. Al saberlo, el sobrino escribió una carta al Papa y entonces “volvió a llamar a Rodrigo al día siguiente”.

Por esa razón, Bertín regaló calificativos a como un “tío encantador, un fenómeno”. Pero ahora no entrevistaría al Papa porque le cae mal, porque no lo puede ni ver. Se ve que el tiempo ha borrado aquel detalle que le ganó el corazón, y que en el pasado tuvo a bien compartir el día de Navidad de 2017 ante casi un millón y medio de espectadores.

