Bertín Osborne no sabe quién es Selena Gómez en el nuevo anuncio de Disney +, pero Boris Izaguirre sí

Disney + ha sorprendido este viernes durante una de las pausas publicitarias de Aruser@s con un anuncio protagonizado por dos personajes diametralmente opuestos como reclamo para atrapar nuevos abonados de cara la nueva temporada: Bertín Osborne y Boris Izaguirre.

En el vídeo en cuestión, el venezolano interrumpe al jerezano, que está sentado en una silla viendo algo en su iPad. "Hombre Bertín, ¿qué estás viendo?", le pregunta Boris. "Estoy enganchado con Disney Plus", contesta el cantante pronunciando "plus", evidentemente, como "plas".

"No te pega nada", le contesta el presentador de Lazos de sangre. ¿Que no me pega nada? Ai tiene todo lo que me gusta: las películas d acción, series policiacas, documentales de deportes y música... ¡Todo!", le contesta el presentador de El show de Bertín.

"Di que sí. Hay más de lo que imaginas. Por cierto, tienes que ver Sólo asesinos en el edificio, con Selena Gómez", le recomienda Izaguirre. "¿Con Selena qué?", le contesta Osborne provocando el enfado del escritor de Villa Diamante.

"¡Cómo no vas a saber quién es Selena Gómez! Es una diosa, una estrella, la persona que más seguidores...", empieza a gritar Boris sacando su vena más de Crónicas Marcianas.

Tal y como señala The Wall Street Journal, Disney Plus sumó 8,7 millones de suscriptores en su segundo trimestre fiscal, que incluye datos hasta el pasado 3 de abril. En total sube hasta los 103,6 millones de suscriptores en todo el mundo. Se desconoce cuántos abonados tiene en España, aunque algunos informes apuntan a más de 1,2 millones.

