Bertín Osborne se estrena en Telemadrid atacando al Papa Francisco: "No hace más que decir estupideces"

Bertín Osborne es uno de los fichajes estrella de la nueva Telemadrid. El cantante emitirá también en la cadena madrileña su formato de Canal Sur, El show de Bertín, y este miércoles ha visitado el plató de Buenos Días para adelantar lo que el público de la capital podrá ver en su programa.

"Es un programa que es un cachondeo, que no tiene guion. Cada día pasan cosas que no están previstas. La bromita de ahora es que a mí me dan sorpresas. Yo salgo al programa, sé quién es el invitado y no sé más. Salgo y digo 'chicos vamos a empezar' y eso es un caos divertidísimo, porque de repente aparece alguien que yo no sé que va a venir", ha relatado el presentador.

El artista ha recordado a algunas de las estrellas que ya han pasado por su plató: Joaquín, Los Morancos, Paz Padilla... Y ha sido entonces cuando Ricardo Altable, conductor de Buenos Días, ha bromeado con que pensaba que iba a decir el nombre del Papa Francisco. "No me jodas, ni 'matao'", ha espetado Bertín. "Vamos, yo no le pienso invitar, o sea, que no va a venir. No lo puedo ni ver", ha confesado.

"Es que no lo puedo ni ver porque es un bocazas y no hace más que lanzar estupideces. Me parece que es una catástrofe de Papa", ha proseguido sin tapujos. "Ya la empezó liando en Venezuela y ahora la termina liando en España, no puedo ni verle", sentencia.

El sincero comentario de Bertín ha provocado risas entre los presentes, incluso algún apoyo como el de Carmen Lomana, que ha asegurado estar "totalmente de acuerdo" con el cantante.

En #BuenodDiasTM @BertinOsborne : “ Al Papa no lo invitaría nunca , no lo puedo ni ver, es un bocazas” #Momentazo pic.twitter.com/gS1MxxbQzh — TVMASPI (@sebas_maspons) October 6, 2021

Sobre su experiencia al frente El show de Bertín, el presentador asegura estar encantado. "Yo me lo paso fenomenal porque no hay nada mejor que te digan 'sal y haz lo que quieras'". "Hemos conseguido que el formato sea muy divertido y la gente engancha venga quien venga", ha añadido.

El formato, que acaba de estrenar su segunda temporada en la televisión andaluza, se estrenará en Telemadrid el próximo martes 12 de octubre. Vicky Martín Berrocal, El Sevilla, el mago Jorge Luengo o el cocinero Ale Alcántara son algunos de los colaboradores del programa, que cada semana recibe a un invitado para hacer un repaso por sus momentos más íntimos y destacados.

