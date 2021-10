Supremme de Luxe reivindica el arte drag: "Llevo 20 años oyendo las mismas quejas de los empresarios"

Las estrellas de Drag Race España llegan a Madrid con el Gran Hotel de las Reinas, un espectáculo de más de dos horas producido por Atresmedia, Locamente y WOW Events en el que las diez reinas del programa de ATRESplayer PREMIUM brillan sobre el escenario.

Supremme de Luxe es la maestra de ceremonias de este show que ya ha pasado por Málaga, Barcelona y Valencia. Ahora la presentadora de Drag Race estrena en su tierra y confiesa que ya tenía ganas "de llegar a casa".

Durante uno de los ensayos previos al gran estreno en la capital, la presentadora ha atendido a BLUPER para contar los detalles de este espectáculo en el que se reivindica el arte drag, el baile, el humor, la provocación y la reivindicación.

El 'Gran Hotel de las Reinas' llega a Madrid este 7 de octubre.

La famosa transformista advierte de que Gran Hotel de las Reinas "no tiene nada que ver con un show travesti". Y es que la ambiciosa producción y las localizaciones en grandes teatros de España dan una dimensión distinta al musical.

Para Supremme, esta gira pone en valor el trabajo que las transformistas llevan haciendo desde hace décadas. "El otro día una compañera nos mandó una nota en Valencia y decía 'qué bien que la lucha de muchos artistas de los 80, los 90 y los 2000 pueda tener fruto ahora'", comenta.

Junto a la presentadora, que será directora del hotel, estará la recepcionista más peculiar y espontánea: Paca la Piraña. La amiga y protectora de Cristina Ortiz confirma así su regreso al show business tras el éxito de su reaparición en Veneno. "Con Paca se ve lo que es una persona feliz en un escenario. Yo lloro todos los días cuando la veo salir", afirma Supremme.

Esa felicidad que transmite Paca es compartida por todo el elenco: "Estamos muy felices de poder estar haciendo este espectáculo. La emisión del programa ha terminado recientemente y seguimos recibiendo cariño de la gente, es un gusto tener una producción a favor, que venga la gente después de la pandemia...", expresa la artista.

El show ha calado tanto entre el público que muchas personas han decidido repetir varias veces. Hasta han tenido una espectadora de 101 años. Pero si ha habido un asistente que ha conquistado a los internautas, ese ha sido Ares, el niño que le contó a su madre que es gay en medio del espectáculo en Barcelona.

A pesar de esa influencia en la sociedad, Supremme asegura que no pretenden ser un referente: "Es entretenimiento, pero en cualquier propuesta artística tú controlas lo que haces, no cómo lo recibe la gente, y eso es lo interesante".

Supremme de Luxe es la directora del hotel en este espectáculo único. Atresmedia

"Que de repente un chaval, delante de 1.000 personas, sienta que ese es un espacio seguro para decirle a su madre que es gay es algo que no se pretende, pero te hace ver que de algo está sirviendo", añade.

Sobre las diferencias entre Drag Race España y el Gran Hotel de las Reinas, la presentadora asegura que este espectáculo "tiene toda la magia de cualquier espectáculo en directo". "El transformirmo gana mucho en las distancias cortas", afirma Supremme, prometiendo que el público va a disfrutar mucho del show.

A pesar de la importancia de que se apueste por una gran producción protagonizada por drags, Supremme no confía en que la situación de las drag queens en España cambie demasiado: "Ojalá me equivoque, pero creo que no. Ahora con la pandemia los empresarios se quejan de que es un momento muy malo, pero es que yo llevo escuchando las mismas quejas desde hace veinte años".

La artista afirma que se sigue peleando "por 10 o 15 euros arriba o abajo" a la hora de negociar su caché. "Yo desde 2007 no me he podido subir el sueldo", desvela. "Me da rabia porque en la pandemia se han hecho espectáculos larguísimos para que la gente estuviera sentada, pero ahora volveremos al DJ porque sale más barato tener a una persona".

Desde su punto de vista, esta situación se produce porque "no se quiere invertir, los empresarios quieren todo por poco". Sin embargo, se considera una afortunada por su situación particular. "Justo iba a pedir la ayuda que renovaban para los autónomos hasta junio y me llamaron de Drag Race. Fue un descanso mental pensar que iba a pasar la pandemia con este trabajo", confiesa.

A nivel profesional, presentar el formato de ATRESplayer ha supuesto para ella "poder estar en espacios a los que es muy complicado acceder, con buena producción y buenas condiciones. Es tener la sensación de que vas realmente a trabajar y no a solucionar cosas". Una sensación que ahora se repite en Gran Hotel de las Reinas, el show que desde este 7 de octubre hasta el próximo 1 de noviembre se podrá disfrutar en el espacio Ibercaja Delicias de Madrid.

