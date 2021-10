Sandra Pica relata su infierno en la bulimia en ‘Secret Story’: “Sufrí durante siete años”

Un nuevo secreto se ha revelado en el reality estrella de Telecinco. Y es que en Secret Story: Última hora de este miércoles, Gemeliers pusieron entre la espada y la pared a su compañera Sandra Pica, al descubrir cuál de las informaciones era la suya.

Así, Daniel y Jesús Oviedo señalaron que la frase “en la infancia me llamaban bola de sebo con patas” pertenecía a la que fuese concursante de La casa fuerte y acertaron. Eso permitió a Pica hacer un alegato en contra de la gordofobia y el acoso, narrando en primera persona sus vivencias.

“Padecí bulimia, en la infancia me llamaban bola de sebo con patas. Era un secreto en el que no quería entrar porque me daba un poquito de vergüenza tocar ese tema”, dijo la expareja de Tom Brusse, que ya había dicho en otra ocasión a Miguel Frigenti que sufrió acoso años atrás y que por eso ella estaba en contra de discriminar a otras personas.

Sandra Pica no se mostró triste por haber perdido su esfera, ya que la habían ganado los hermanos Oviedo, con quien tiene una buena relación, y sobre todo, esperaba que sus palabras sirviesen de inspiración para otros que estén pasando por el mismo bache que ella superó. “Esto puede servir a muchas personas para tomar conciencia del daño psicológico que se puede hacer con según que cosas, porque es algo que pasó y que sufrí durante siete años de mi vida”.

Su infierno no ha terminado por completo, relató Sandra Pica. “A día de hoy sigo teniendo una inseguridad y una falta de autoestima muy grande por eso”, dijo ante sus compañeros, dando también unas pinceladas sobre el acoso que sufrió por su sobre peso: “La gente debería saber el daño que puede llegar a hacer con las palabras que suelta por la boca”.

Sigue los temas que te interesan