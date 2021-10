Elsa Ruiz, contra Ylenia Padilla: "¡Suénate! O igual se te ha quedado algo taponando la nariz"

Ylenia Padilla sigue generando polémicas en las redes sociales por sus duros ataques a Mediaset. En esta ocasión, la de Benidorm ha cargado contra Nagore Robles y su programa en Mitele PLUS, Sobreviviré.

La exconcursante de GH VIP se ha referido a la presentadora vasca como "La otra, la Nagore"durante uno de sus controvertidos directos en Instagram este martes. "¿Que tú me vas a calificar a mí de machista? Venga, vete a la mierda, tía", dice dirigiéndose a ella.

"Mira a quién llevó el otro día a su programita, mira cómo afrontaba las machistadas y las misoginadas que soltaba. Venga hermana, populista de mierda", prosigue atacando sin especificar a qué invitado se refiere.

Lejos de ignorar los improperios de Ylenia, Sobreviviré se ha hecho eco de todo lo que la exparticipante de Gandía Shore ha dicho de los rostros de Mediaset en sus directos y, además, tanto Nagore como el resto de colaboradoras han tenido oportunidad de responder.

La que más se ha explayado contra Ylenia ha sido Elsa Ruiz. La cómica no se ha cortado a la hora de hablar con sarcasmo sobre el vídeo de la joven que acababan de ver en el plató: "Está constipada y se le nota la voz tomadísima. Hija, suénate, o igual se te ha quedado algo taponando la nariz, no lo sé, no lo sabemos", ha bromeado.

"Lo importante es, queridos telespectadores, que no os paséis con las bebidas energéticas cuando hagáis un directo porque os puede pasar esto", concluye la tertuliana.

Bien distinta ha sido la actitud de Nagore Robles, que ha optado por la indiferencia: "Honestamente, a mí Ylenia ahora mismo me da lástima, y yo no voy a cargar contra ella. La verdad es que sus insultos y sus historias no me afectan".

Tras el enfrentamiento público entre la excolaboradora de Sálvame y el programa de Nagore, este miércoles Iban García ha leído en directo un mensaje en el que Ylenia les da la estocada definitiva: "A pastar, muertos. Os ven vuestros padres y da gracias", le ha espetado al colaborador.

