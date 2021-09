'Sálvame', a por Ylenia tras sus ataques a Mediaset: "Está enferma, sus padres están preocupados"

Ylenia Padilla lleva meses acaparando titulares por sus incendiarias declaraciones en redes sociales. Esta semana, la exconcursante de Gandía Shore ha vuelto a estar en la palestra por insultar a la ministra Irene Montero o por criticar a la empresa donde trabajó durante años, Mediaset.

"De esos personajes de 'telemierda' y 'mierdaset' no pienso nada, lo he desintonizado de mi tele. Yo lo veía porque trabajaba ahí, facturaba. No pierdo mi tiempo en ver esa basura, hago otras cosas", espetó la joven a un seguidor en uno de sus directos de Instagram.

La exconcursante de GH VIP asegura que Telecinco ha intentado rescatarla este verano: "Tengo aquí todos los mensajes. Me han estado llamando hasta agosto para levantar la audiencia del 'Sálvame' ese mierda. ¿Sabes qué hice? Bloquearles a todos".

Una de las espectadoras de aquel directo era Belén Esteban, que antes de desconectarse le escribió un comentario público que decía "mañana te llamo". Al día siguiente, Ylenia volvió a ponerse frente a la cámara para volver a lanzar dardos a diestro y siniestro, incluida su hasta ahora amiga Belén: "Belén Esteban se metió en el directo porque alguien de Telecinco se lo había dicho, para coaccionarme, porque hoy no me ha llamado ni me ha escrito".

Este miércoles, Sálvame ha abordado el tema por primera vez, rompiendo así el largo silencio de Telecinco con respecto a su excolaboradora. "Ylenia Padilla se ha convertido en una completa desconocida incluso para su público", ha expresado Jorge Javier Vázquez al inicio de la emisión, además de preguntarse "¿qué le pasa a Ylenia Padilla? ¿Por qué desprende tanto odio y rencor? ¿A qué se deben estos ataques injustificados contra todo y contra todos?".

Belén Esteban ha confesado en directo que ha llamado a Ylenia pero no ha obtenido respuesta. "Es verdad que le pongo 'mañana te llamo', pero estuve todo el día liada. Me mandaron el vídeo en el que hablaba de mí, y a mí me dolió, pero la conozco. La llamé y no me lo cogió. Le mandé un audio, que por cierto, no lo ha abierto. Pero a mí nadie me ha mandado que entre a un directo", ha explicado la colaboradora.

"Creo que es muy impulsiva, hace cosas y luego se arrepiente. Pero no voy a hablar mal de ella", ha dicho Belén. Sin embargo, Kiko Matamoros sí ha sido más duro con ella tras ver que la de Benidorm seguía publicando tuits contra todos en directo.

"Ha colgado un tuit que dice 'Lo tuyo Matacocas tiene un nombre. Yonky que hace apología de las drogas'. Mira, voy a ser respetuoso porque creo que estás enferma, pero tú yo sabemos dónde hemos estado y las cosas que hemos hecho", ha aseverado Matamoros.

Kiko Matamoros e Ylenia luchando por ver quien esquía mejor #yoveosalvame pic.twitter.com/AaVtdrG8AE — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 8, 2021

Jorge Javier, por su parte, ha asegurado que le guarda "muchísimo cariño" a Ylenia y que, si pudiera hablar con ella, le diría "Deja de hacerte daño". Además, el programa ha desplazado a Sergi Ferré hasta Benidorm para intentar hablar con los padres de la joven, quienes supuestamente están muy preocupados por la actitud de su hija, según se ha deslizado en el espacio de Telecinco, donde se ha hablado de forma velada sobre la salud de Ylenia.

"Yo la veo muy pura para este negocio. Creo que es demasiado sensible. No entiende los cambios de silla, los perdones. Además, se añade una problemática que ella pueda tener, que yo desconozco. En la última etapa necesitaba ayuda y ella era consciente, y yo le pasé los teléfonos de quien le podía ayudar", ha revelado María Patiño sin dar detalles.

"Ese programa de degenerados es lo que hace, dejarme como enferma para que todos me machaquen con eso. Y hablan de cariño por miedo. Dios me libre de vuestro cariño", ha reaccionado Ylenia en su perfil de Twitter.

