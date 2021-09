'Secret Story' y el casting con el que Telecinco da un nuevo aire a su plantel de personajes de 'reality'

Telecinco inaugura este jueves la nueva temporada de realities con Secret Story, un formato que aterriza en España y que reunirá a varios famosos en una casa donde tendrán que guardar sus respectivos secretos.

Con este nuevo reality, Mediaset pretende seguir desligada de la marca Gran Hermano mientras se resuelve el proceso judicial por el caso de la supuesta violación a Carlota Prado en GH Revolution. Sin embargo, Secret Story conserva buena parte de la esencia de GH VIP: famosos conviviendo en una casa que, además, sigue siendo la mítica construcción de Guadalix de la Sierra.

Pero, además del necesario 'aire fresco' que conlleva el cambio de marca, en Secret Story se atisba también un giro de timón en Telecinco, que parece querer volver a los tiempos en que las tramas nacían en los realities y no al revés.

¡Ya podemos decirlo! Redoble de tambores... 🥁 ¡¡El ESTRENO de #SecretStory es ESTE JUEVES a las 22:00H en @telecincoes con @jjaviervazquez!! 🙌🏻🙌🏻 Ahora sí que sí, empieza la cuenta atrás 😉 pic.twitter.com/EgpUjsPNHA September 6, 2021

La cadena parece haber aprovechado el nuevo formato para cambiar también la estrategia que ha llevado a cabo en los últimos años: fichar para sus realities a exconcursantes de otros formatos que estén de plena actualidad o que tengan conflictos entre sí. De esta manera, en el casting de Secret Story no hay, por el momento, ni un solo fichaje cuya imagen esté más que explotada en los platós, como ha ocurrido últimamente con personajes como Fani Carbajo o Tom Brusse.

Uno de los principales atractivos de la lista de famosos que se ha develado hasta ahora es, precisamente, el hecho de que muchos de ellos nunca han concursado en un formato de telerrealidad o llevan mucho tiempo sin hacerlo.

Ver a Edmundo Arrocet reaparecer en el foco mediático para encerrarse en una casa llena de cámaras un año después de su ruptura con Teresa Campos o volver a disfrutar de la presencia de Lucía Pariente en un reality tras su convulso paso por Supervivientes 2017 son privilegios que cualquier amante de este tipo de formatos llevaba tiempo esperando. Además, el casting combina los nombres de otras estrellas televisivas como Luis Rollán o Sofía Cristo con los de nuevas promesas como Julen de la Guerra o Luca Onestini.

Con esta elección de concursantes, Mediaset recupera el atractivo espíritu de los reality shows con anónimos, pero aprovechando el tirón de fichar a reconocidas figuras de la farándula. De esta manera, la audiencia ubica y conoce al concursante antes de su entrada, pero no es capaz de adivinar a priori qué tramas protagonizarán.

El precedente más cercano a este casting se puede encontrar en GH VIP 7, la última edición del formato que se ha emitido hasta la fecha en España. Por aquel entonces, prácticamente ninguno de los habitantes de Guadalix iba condicionado por tramas externas recientes, pero muchos de ellos acabaron regalando momentos impagables en el programa, como Adara y Gianmarco viviendo un amor prohibido, Alba Carrillo brotando contra Antonio David por defender a su amiga Rocío Carrasco o Hugo Castejón adoptando el papel de 'mosca cojonera' y desquiciando a todos sus compañeros.

El casting de 'GH VIP 7' demostró que las tramas más atractivas son las que surgen dentro de la casa. Mediaset

Está claro que las tramas más atractivas para el espectador son casi siempre aquellas que surgen de forma espontánea e inesperada dentro del propio reality, y no las que vienen prefabricadas de fuera. Telecinco parece haber interiorizado por fin esta cuestión y está logrando ensamblar un casting que, pese a no tener de momento grandes sorpresas, promete no pasar desapercibido.

Los secretos

El primer gran secreto que descubrirán los espectadores de Secret Story será precisamente el casting al completo, pues la cadena ha decidido guardarse algunas bazas para la misma noche del estreno, por lo que algunos concursantes no se conocerán hasta la gala en directo.

Además, el programa ha alimentado la expectación desvelando algunos de los secretos con los que os concursantes llegan a la casa. "Soy amante de un presentador", "heredaré un marquesado" y "tuve una relación con un jugador del Real Madrid" son los tres secretos que se conocen antes del estreno, aunque no se sabe a quién pertenecen.

El recibimiento de Secret Story servirá como prueba de fuego para testar el ánimo del público con respecto a una posible vuelta de GH VIP, un regreso que ya había sido anunciado por Mediaset, incluso había iniciado su producción, pero que finalmente se ha vuelto a aparcar.

