Ylenia ataca a Irene Montero: "Saldrás en los libros de historia por comerte el pene de tu jefe"

Ylenia Padilla ha vuelto a desatar la polémica en redes sociales por cargar duramente contra la minisitra de Igualdad, Irene Montero. La que fuera colaboradora de Viva la vida ha dedicado varios tuits a la dirigente morada en los que no duda en atacarla con insultos y vejaciones.

Todo comenzaba cuando la ministra condenaba este lunes la agresión homófoba que ha sufrido un joven en el madrileño barrio de Malasaña. "No podemos tolerar como sociedad que te asesinen al grito de 'maricón' o que te metan en un portal para pegarte una paliza por tu orientación sexual", escribía Montero.

"No podemos tolerar que haya mujeres inteligentes en el paro y tú estés enfrentándonos a todos por haberte comido el pene del jefe. Eso es lo que saldrá en los libros de historia sobre ti", contestaba Ylenia.

Este no era el único tuit que la exconcursante de Gandía Shore dedicaba a Irene Montero. Ylenia también se hizo eco de una publicación que denuncia una supuesta violación a una chica de 17 años a manos de una "manada magrebí" frente al "silencio gubernamental y mediático". Mencionando directamente a la ministra, la joven le dedicaba otra retahíla de insultos: "Eres una farsa, una estafa, una incoherente y una enchufada. Qué fracaso de tía con la oportunidad que te han regalado".

Minutos más tarde, Ylenia acabó borrando los tuits dedicados a Montero, aunque ha seguido bromeando y haciéndose eco de las noticias que recogen el insulto machista que le ha lanzado a la ministra.

Contra Mediaset

Este mismo lunes, Ylenia también ha repartido ataques a la que fuera su empresa durante años. La exconcursante de GH VIP y GH DÚO ha hecho un directo en Instagram en el que no ha dudado en dedicar duras críticas a la compañía de Paolo Vasile.

Ylenia despotricando de salvame y de t5 ,si es Ylenia pic.twitter.com/7vyL5YCLwG — 🇵🇷@lebiram🇵🇷🌪💗💜 (@lebiram34980787) September 7, 2021

Ylenia hablando de gente de telecinco(lo de Belén no lo pude grabar pero básicamente dijo que se llevan bien) pic.twitter.com/HpsxiaWOBF — TaniaSinger #carrasquista y #lozanista (@TaniaSinger) September 6, 2021

"Me gusta mantener mi 'barriobajedad', es algo que aprendí de Telecinco", ha afirmado. Además, ha respondido a quienes le hacían preguntas sobre varios de sus excompañeros de cadena: "De los personajes de 'Telemierda' y 'Mierdaset' no pienso nada, lo he desintonizado de mi tele. Yo lo veía porque trabajaba ahí y facturaba, pero no pierdo el tiempo en ver esa basura, hago otras cosas".

Sobre su marcha de Viva la vida, Ylenia afirma: "La que está viviendo la vida soy yo sin estar en esos lados. Estoy hecha de otra pasta, no valgo para trabajar ahí. Fin". Además, rechaza cualquier posibilidad de volver a Telecinco. "No hay ceros en esa cadena para que yo vuelva", sentencia.

