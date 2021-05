Ylenia Padilla ataca a Kiko Matamoros y critica que siga en Telecinco: "Perro no come perro"

Ylenia Padilla ha atacado duramente a Kiko Matamoros por su defensa de Antonio David Flores. La que en su día compartiera plató con el colaborador en Viva la vida y Sálvame ha publicado dos tuits en los que carga contra él y critica su presencia en Telecinco, desvelando las acusaciones de maltrato que pesaron contra él en el pasado.

La de Benidorm ha estallado públicamente después de que el colaborador haya criticado en Sálvame que se hable de la sentencia contra Rocío Flores por pegar una paliza a su madre, una condena que se produjo cuando era menor y que, por tanto, queda judicialmente 'olvidada' cuando cumple 18 años.

A raíz del argumento de Matamoros, muchas personas han utilizado en Twitter la etiqueta #GraciasMatamoros para aplaudirle, pero Ylenia ha decidido usar ese mismo lema para asestarle un golpe público. "#GraciasMatamoros por demostrar que #PerroNoComePerro y que los jefes que te mantienen ahí son unos hipócritas", escribe la joven.

#GraciasMatamoros por demostrar que #PerroNoComePerro y que los jefes que te mantienen ahí son unos hipócritas.



No verás a ninguna señora gritarle por la calle ni Mal Padre, ni drogadicto, ni maltratador…



Sois patéticas!! pic.twitter.com/l9yaWZmRMZ — Ylenia (@YleniaGandiaSh) May 25, 2021

Ylenia acompaña el texto con una fotografía del acta tomada en 2010 por los agentes que acudieron a casa de Matamoros, alertados por Makoke por la actitud violenta de su marido tras una fuerte bronca. También publica dos titulares en los que Diego Matamoros acusaba abiertamente a su padre de ser un maltratador.

"No verás a ninguna señora gritarle por la calle ni mal padre, ni drogadicto, ni maltratador…", prosigue la exconcursante de GH DÚO, que posteriormente ha respondido a una seguidora que le invita a no entrar en esta polémica. "No les tengo miedo, cielo. Hacen demasiado daño a la sociedad y a todas las mujeres, todo tiene un límite…Me da vergüenza ver a mujeres defender y aplaudir a un ser de este calibre. Qué asco, qué pena", sentencia.

Acusaciones

Kiko Matamoros fue acusado de maltratador por parte de su propio hijo. Mediaset

Tras el despido de Antonio David Flores por el duro testimonio de Rocío Carrasco, son muchas las voces que piden que ocurra lo mismo con Kiko Matamoros. Y es que el colaborador de Sálvame fue acusado en 2016 por su propio hijo, Diego Matamoros, de haber maltratado psicológicamente a su exmujer, Marian Flores, y a toda la familia.

Además, el pasado 3 de marzo Makoke interponía una denuncia contra su expareja en un juzgado de violencia de género por amenazas, vejaciones y violación de la intimidad. Según reveló entonces la revista Lecturas, la exmiss aseguró en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº4 de Madrid haber recibido insultos y mensajes amenazantes por parte de su expareja, hacia quien afirmó sentir terror por las supuestas amenazas vertidas hacia ella y porque practica boxeo.

Pero, sin duda, la prueba más contundente contra Kiko es el acta que Ylenia ha compartido en su tuit. En aquel episodio, Makoke relató que su marido había llegado a "pisarle la cara", así como a insultarla y golpearla "varias veces". Sin embargo, Makoke decidió no denunciar y aseguró que solo quería "que se fuera de casa".